Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 27 февраля: 74,4373 руб/доллар США и 90,3743 руб/евро

ЦБ РФ с 27 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,4373 руб.
  • 1 евро - 90,3743 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,2320 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9626 р. (1,31%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8748 р. (0,98%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3210 р. (1,16%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги