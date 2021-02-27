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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 февраля: 4 224,2598 руб/1 г золота и 66,8300/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 224,2598 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,8300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 893,3899 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 693,4502 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,1502 р. (0,22%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2900 р. (1,97%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,5299 р. (2,25%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7702 р. (0,69%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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