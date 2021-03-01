«Открытие»: В начале дня ждём роста российских индексов и укрепление рубля

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. В США продолжается процесс одобрения стимулирующего пакета. Это благотворно сказывается на сырьевых активах и сырьевых валютах. Индексы Азии активно повышались на фоне американских новостей. В Японии также начинают постепенно смягчать карантинные меры. Активность в китайской экономике немного упала в феврале, но американских стимулов достаточно, чтобы данный лёгкий пессимизм компенсировать. В начале дня ждём от российских индексов роста от 0,5% и более, а также укрепление рубля, который может вернуться под отметку 74,0 за доллар.

Итоги предыдущей недели

По итогам недели с 22 по 26 февраля индекс упал с 3446,32 п. до 3346,64 п., а РТС с 1465,82 п. до 1411,93 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,2119 до $1,2073. USD-RUB выросла с 74,08 до 74,63, а EUR-RUB с 89,89 до 90,07. Нефть Brent подорожала с $62,91 до $66,13 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1777,40 до $1728,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1127,64 тонн до 1093,54 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3906,71 п. до 3811,15 п.

Прошедшая неделя оказалась для рынков крайне сложной. Рост доходностей на рынках облигаций оказывал явное давление на широкий спектр активов. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность поднималась выше 1,5%, сравнявшись с дивидендной доходностью рынка акций. Данное обстоятельство спровоцировало резкое укрепление американской валюты в конце недели и последовавшее падение доходностей американских обязательств. Для сырьевого рынка, да и для акций это стало поводом для резкого снижения. В области политики не прекращаются заявления из Вашингтона в отношении РФ. Кроме того, разведка США пришла к выводу, что глава Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман авторизовал убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Администрация Джо Байдена планирует пересмотреть содержательную часть сотрудничества с Саудовской Аравией, но каких-либо санкций против лидера саудитов не будет. В области политики также стоит отметить, что палата представителей США полностью одобрила план «Спасения Америки» за $1,9 трлн. Однако статья о повышении оплаты труда может быть исключена из варианта, по которому будет голосовать сенат, так как данное изменение не может проводиться через процесс пересмотра бюджета. Тем не менее, демократы готовы провести данную законодательную инициативу отдельно. В сфере глобальной политики отметим информацию Reuters о том, что европейские лидеры обратились во Всемирный Банк с настойчивым пожеланием, чтобы тот исключил из своей политики инвестиции в угольные и нефтяные проекты по всему миру, а также постепенно сократил программы по природному газу. Остаётся только понять, как подобные инициативы могли бы помочь жителям замороженного в феврале Техаса, когда альтернативная энергетика показала полную несостоятельность перед лицом погодной аномалии. Новая неделя это начало нового месяца, а значит впереди большой поток статистики за февраль.

События предстоящей недели

В первый день недели начнётся публикация индексов производственной активности по всему миру. Ожидается, что в Японии производственная активность вернётся к росту. Китайский PMI от Caixin может остаться на уровне 51,5 п. В еврозоне производственный PMI может подняться до 57,7 п. с 54,8 п. в январе. В США также выйдут данные по расходам на строительство и индекс ISM в производственной сфере. В России «Интер РАО», «Детский Мир» отчитаются по МСФО, а ТГК-1 по РСБУ. На Московской Бирже торги валютой и на срочном рынке будут начинаться с 7:00 мск. Совет директоров «Юнипро» может пересмотреть дивидендную политику.

Япония во вторник может сообщить о росте безработицы до 3,0% с декабрьских 2,9%. Резервный Банк Австралии проведёт заседание по денежной политике, но рынок предполагает сохранение ставки на уровне 0,1%, хотя количественные меры могут подвергнуться изменениям. Германия опубликует статистику розничных продаж за январь. Безработица в Германии могла остаться на уровне 6,0%. Инфляция в еврозоне могла разогнаться до 1,0% в феврале с 0,9% в январе. В США ожидается ряд выступлений представителей ФРС. В России отчитываются «Русгидро» и «Алроса». Московская Биржа сообщит статистику торгов за февраль.

Ночью в среду API опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. Австралия опубликует оценку ВВП за IV квартал. Также в этот день публикуются индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы за февраль по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны всё ещё будет оставаться в зоне сокращения. Цены производителей еврозоны могли повыситься в феврале на 1,2% в годовом выражении после роста на 0,8% в январе. ADP Services поделится статистикой занятости в частном секторе американской экономики. Ожидается 168 тыс. новых рабочих мест за февраль. Сводный индикатор деловой активности в США мог подняться до 58,8 п. в феврале. Также в США выйдет индекс ISM в сфере услуг. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Завершит день публикация «Бежевой книги» ФРС. В России Минфин сообщит объём валютных операций на март. Отчётность по МСФО предоставят Polymetal, «Аэрофлот» и Mail.ru Group.

Австралия в четверг поделится данными по экспорту и импорту за январь, а также розничным продажам. В Великобритании выйдет индекс активности в строительстве. OPEC+ примет решение по плану ограничений добычи. В еврозоне выйдет статистика по розничным продажам и безработице. В США еженедельная статистика первичных обращений за пособием по безработице. Далее уточнение производственных заказов за январь. В России ЦБ РФ опубликует еженедельную оценку международных резервов. Отчётность по МСФО предоставят Сбербанк, МТС, «Юнипро» и «М.Видео».

Германия в пятницу может сообщить о росте производственных заказов за январь на 0,8%. Днём выйдут данные по внешней торговле Франции, а в Великобритании появится статистика цен на жильё от Halifax. Однако основное внимание инвесторов будет сосредоточено на американской статистике по рынку труда. Предполагается, что безработица останется на уровне 6,3%. США также сообщат данные по торговому балансу. В январе отрицательное сальдо торгового баланса могло составить $67,5 млрд. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. Кстати, статистика компании указывает на рост буровой активности седьмой месяц подряд. Впрочем, даже после столь длительного роста число буровых на 49% уступает прошлогоднему показателю. В России появится оценка инфляции за февраль. Ожидается, что рост цен может составить 5,5%. «Московская Биржа» отчитается по МСФО, как и Global-Trans. Сбербанк сообщит результаты за два месяца года по РСБУ.

Активность в Китае немного упала, но новые американские стимулы на подходе

Новая неделя на азиатских рынках началась ростом индексов. Индекс производственной активности КНР от Национального Бюро Статистики снизился до 50,6 п. с 51,3 п. в январе. Индекс в сфере услуг упал до 51,4 п. с 52,4 п. Индекс PMI в производственной сфере от Caixin снизился до 50,9 п. с 51,5 п. Однако инвесторы сосредоточены на новостях из США, где палата представителей в полном объёме одобрила пакет «Спасения Америки» за $1,9 трлн. Пакет, кроме прочего, предусматривает очередные прямые выплаты американцам, что является позитивом для ориентированной на экспорт азиатской экономики. Кроме того, в Японии производственный PMI поднялся до 51,4 п. с 49,8 п. в январе. Японским акциям также помогал тот факт, что в конце прошлой неделе иена ослабла до 106,5 за доллар. Также отметим улучшение ситуации с доходностями облигаций. По 10-летним американским казначейским обязательствам доходность падала ниже 1,4%. Впрочем, доходность по 10-летним бондам Японии продолжает удерживаться возле 0,16%. Индекс доллара снижался, но падение было незначительным. Однако AUD и NZD отыгрывали у американского конкурента более 0,5%. Kyodo News сообщает о снятии чрезвычайного положения из-за коронавируса в шести регионах Японии за пределами Токио. В Токио также сообщают о получении третьей партии вакцины от Pfizer. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29594,95 п. (+2,17%),

Hang Seng - 29324,43 п. (+1,19%),

Shanghai Composite - 3534,40 п. (+0,72%).

Быстрого возвращения Ирана к полному экспорту нефти не будет

На сырьевом рынке столь же позитивная реакция на американские стимулы. Дорожают как промышленные металлы, так и драгоценные. Майский контракт Brent повышался почти на 1,8%. Нефтяные трейдеры сосредоточены на стимулах, хотя текущие новости скорее являются негативными. Число активных нефтяных буровых в США выросло на 4 штуки до 309 единиц за прошлую неделю. 4 марта OPEC+ проведёт очередное совещание и может принять решение о повышении производства с апреля в ответ на улучшение экономической ситуации в мире. Южная Корея сообщает, что импорт сырой нефти в феврале упал на 14,7% в годовом выражении до 73,6 млн бар. С другой стороны, риски быстрого выхода на рынок Ирана с полными объёмами экспорта нефти ослабли. Тегеран продолжает настаивать на предварительном условии снятия односторонних американских санкций в качестве условия возвращения к выполнению параметров ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году. Ещё на прошлой неделе в США заявляли, что не считают подобное возможным и призвали иранские власти сесть за стол переговоров без предварительных условий. К 9:00 мск: