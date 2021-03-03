ИАЦ «Альпари»: Рубль закрепился выше уровня 74 руб. за доллар

Во вторник, 2 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,48%, до 73,81 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 89,24 руб., фунт/рубль — на 0,23%, до 103,05 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублю на фоне общего ухода от риска и укрепления американского доллара. Под давлением он находился шесть часов. С достигнутого максимума 74,73 руб. курс доллара резко снизился до 73,60 руб. Пара евро/рубль упала с 89,72 до 88,51 руб. Ослаблению иностранных валют способствовали новости о санкциях против России. Из-за ситуации с Алексеем Навальным ЕС и США ввели санкции против ряда должностных лиц и нескольких компаний, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ. Рубль укрепился, поскольку не обсуждались запрет на покупку ОФЗ иностранцами и отключение России от SWIFT.

Дополнительную поддержку российская валюта получила от ослабления доллара США на вечерней сессии. Но рубль не смог продолжить укрепляться из-за снижения нефтяных котировок перед закрытием торгов. Нефть сорта Brent подешевела на 1,27%, до $62,41 за баррель. Индекс доллара США умеренно снизился, отреагировав на комментарии представителей ФРС Лаэль Брайнард и Мери Дэйли.

В среду, 3 марта, на торгах в Азии стоимость Brent повысилась на 0,90%, до $62,97. Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Курс доллара просел до 73,72 руб., курс евро — до 89,11 руб. Основные валюты демонстрируют смешанную динамику. Австралийский доллар и британский фунт торгуются в плюсе, указывая на повышение аппетита к риску. Для рубля их рост является положительным фактором. Если цена на нефть сохранит повышательную динамику до 4 марта, то у рубля появится шанс вернуться к уровню 73,25 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Рынок акций РФ закрылся ростом на фоне укрепления рубля и снижения санкционных опасений после новостей о введении ЕС и США точечных антироссийских санкций. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3410,10 пункта (+0,71%), индекс РТС — 1452,48 пункта (+0,66%).

В среду торги открылись ростом по российским индексам. Фьючерс на индекс РТС вырос на 0,53%0 до 146050 руб., фьючерс на индекс МосБиржи – на 0,31%, до 342450 руб. Нефть и фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, поэтому внешний фон для российского фондового рынка благоприятный. Запас для роста в пределах 1%.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»