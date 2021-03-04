ИАЦ «Альпари»: Курс доллара стабилизировался на уровне 74 руб.

В среду, 3 марта, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 0,22%, до 73,97 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 89,27 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 103,25 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам на фоне подорожавшей нефти и ослабления доллара на глобальном валютном рынке. Курс доллара снижался до отметки 73,40 руб. На европейской и американской сессиях российская валюта проигнорировала повышение нефтяных котировок на 3,3%, до $64,15 за баррель. Очередной рост доходности американских облигаций и укрепление доллара США заставили участников рынка выходить из рискованных активов.

В среду Министерство финансов России разместило на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 104,132 млрд руб. Минфин также опубликовал план покупок валюты на март. Объем операций составит 148,1 млрд руб. против 45,6 млрд руб. в феврале. Увеличение объема интервенций Минфина ограничило потенциал укрепления рубля.

В четверг, 4 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожала на 0,57%, до $64,24. В центре внимания участников рынка находится решение ОПЕК+, а также выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог вынести рекомендацию по уровням добычи на апрель. Комментарии Пауэлла будут детально разобраны, чтобы понять будущие действия регулятора в ответ на недавнее повышение доходности 10-летних облигаций.

Торги на Мосбирже открылись ростом доллара и снижением по евро и британскому фунту. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 73,20-74,80 руб. до конца недели.

Фондовый рынок

Торги на российском рынке закрылись небольшим ростом. По итогам дня индекс МосБиржи составил 3416,04 пункта (+017%). На европейской сессии индекс поднимался до 3450,76 пункта. Индекс РТС вырос до 1453,61 пункта (+0,08%). Внутридневном максимум зафиксирован на отметке 1477,98 пункта.

Рост доходности 10-летних американских облигаций до 1,496% опять изменил настроения на рынке. Торги по фьючерсам на российские индексы открылись снижением. Фьючерс на индекс МосБиржи снизился на 0,57%, до 338400 руб., индекс РТС – на 0,61%, до 144000 руб. Фьючерс на SP500 теряет 0,72%. Динамику валют, индексов и товаров сегодня определит ОПЕК+ и Джером Пауэлл.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»