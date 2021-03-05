ПСБ: Для рубля вчера выдался достаточно волатильный торговый день

Для рубля вчера выдался достаточно волатильный торговый день – на фоне продления действующего сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ нефть Brent закрепилась выше 67 долл./барр., что способствовало укреплению национальной валюты до 73,4 руб./долл. Однако вечером настроения на глобальных площадках заметно ухудшились после подтверждения главы ФРС опасений относительно возможного ускорения инфляции после завершения пандемии. Дополнительное давление на рубль оказали сообщения относительно возможного усиления санкционного давления. В результате, на вечерних торгах пара USDRUB вплотную подходила к важному уровню 75 руб.

С утра рубль частично отыгрывает утраченные ранее позиции, укрепляясь до 74,35 руб./долл. В целом, на рынках растет уровень волатильности, однако ожидаем, что пара USDRUB в ближайшее время продолжит торговаться в коридоре 73-75 руб./долл. Вместе с тем, сегодня перед длинными выходными национальная валюта, скорее всего, не сможет в полной мере отыграть вчерашний рост цен на нефть, завершив торги выше отметки 74 руб./долл.

ПАО "Промсвязьбанк"