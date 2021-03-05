Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 4 056,7300 руб/1 г золота и 63,0700/1 г серебра ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 056,7300 руб.

1 грамм серебра - 63,0700 руб.

1 грамм платины - 2 737,6201 руб.

1 грамм палладия - 5 553,5200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,4599 р. (0,62%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0000 р. (1,61%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 112,9801 р. (3,96%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1299 р. (0,02%) . dims

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