Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 марта: 4 058,4700 руб/1 г золота и 62,1100/1 г серебра ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 058,4700 руб.

1 грамм серебра - 62,1100 руб.

1 грамм платины - 2 677,6499 руб.

1 грамм палладия - 5 594,6001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7400 р. (0,04%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9600 р. (1,52%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 59,9701 р. (2,19%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0800 р. (0,74%) . dims

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