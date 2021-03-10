Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 марта: 4 065,7900 руб/1 г золота и 60,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 10 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 065,7900 руб.

1 грамм серебра - 60,0600 руб.

1 грамм платины - 2 793,5400 руб.

1 грамм палладия - 5 529,7798 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3200 р. (0,18%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0500 р. (3,30%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 115,8901 р. (4,33%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 64,8201 р. (1,16%) . dims

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