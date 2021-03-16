«Фридом Финанс»: Пара доллар-рубль закрепится в диапазоне 72,5-73

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные площадки теряют запал. После заявлений главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что инфляция несет невысокие риски и является управляемой, доходность казначейских бумаг пошла вниз, а индексы акций перешли к боковой динамике. Перед открытием основной сессии в США в понедельник фьючерсы в слабо положительной зоне. Европа прибавляет доли процента. В Азии утром наблюдались разнонаправленные движения. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets теряет в пределах 0,5%.

Нефть первую половину дня двигалась в основном положительно, но затем перешла к коррекции. Brent второй раз за последние дни преодолел планку $70 за баррель. Ключевым драйвером стали новости о росте промышленного производства в Китае (+35,1% в феврале против ожидаемых +30%). Позже нефть отошла ближе $68, то есть ниже уровней открытия недели. Растущий тренд обещает сохраниться в течение недели. Уже к середине этой недели мы можем увидеть повторный штурм диапазона $70-72 за баррель. Во вторник ожидается нейтральная динамика.

РТС вышел на новый годовой максимум выше 1550 пунктов и, хотя к вечеру начал чуть снижаться, в целом сохранило позитивный импульс. Рынок растет без перерыва более недели, и во вторник мы можем увидеть коррекцию в нижнюю чуть диапазона 1500-1550. Затем положительная динамика может возобновиться. При сохранении текущего внешнего фона на конец недели достижим уровень 1600 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи прибавляет более 1%, подходя в моменте близко к 3600 пунктов. Тем не менее был взят новый исторический максимум чуть ниже этой планки, и в целом восходящая динамика сегодня на рынке преобладает. На следующей сессии рынок может взять небольшую паузу, фиксируясь вблизи 3550 пунктов – прежде чем восхождение продолжится. До уровня 3700 остается менее 3%. При поддержке внешних рынков этот уровень будет довольно легко преодолен.

Среди отдельных бумаг сегодня обращают на себя внимание ТМК. Акции выстелили вверх более чем на 22%, с учетом пятничного взлета – почти на 60%. Поводом для роста стала новость о крупной разовой выплате дивидендов – суммарно на 10 млрд рублей, или 9,7 на акцию, что выводит ТМК в топ российских бумаг по доходности. Выплата будет назначена и проведена до 2 июня. На этом фоне весьма вероятным видится сценарий, при котором высокая волатильность в акциях сохранится на протяжении ближайших 10 недель. После схода спекулятивной волны акции будут стремиться обратно к отметке 70 за штуку.

Доллар сегодня на торгах уходил ниже 73 впервые в середины декабря, правда к вечеру отыграл часть потерь. Укреплению рубля против американской валюты препятствуют риски новых санкций, а также рост самого доллара к мировой корзине. Шансы на то, что пара сумеет закрепиться на этой неделе в диапазоне 72,5-73 довольно высоки. Евро, потерявший с начала месяца уже 4% к рублю, сегодня взял новый локальный минимум – 87,05 – впервые с августа. Путь к 86 может оказаться довольно быстрым – евро на днях проседал против доллара до 1,185, что в паре с отступающей американской валютой дает паре EUR/RUB потенциал снижения до 85,9 уже в ближайшие два-три дня.