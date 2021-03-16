ПСБ: Ожидаем закрепления доллара ниже 73 рублей

В рамках дня индекс МосБиржи попытается установить новые максимумы и закрепиться выше отметки 3600 пунктов

Сегодня-завтра размещение нового госдолга может привести к сдвигу кривой доходности ОФЗ вверх еще на 5 – 10 б.п.

Совкомфлот (ПОКУПАТЬ) представил финансовую отчетность за 2020 год по МСФО - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность Совкомфлота оказалась ожидаемо сильной. Основным драйвером выручки стал рост ставок фрахта на танкерные перевозки в 1 полугодии. Во 2 полугодии ставки фрахта снижались из-за сезонных факторов. За счет роста прибыли ожидаемые дивиденды по итогам 2020 года могут составить 6,3 руб. на акцию, дивидендная доходность - 7%. Рекомендация «покупать», целевая цена 145 руб. за акцию.

Чистая прибыль Русагро (-) в IV квартале выросла на 41%, до 5,8 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем результаты Русагро. На рост финпоказателей основное влияние оказал ценовой фактор. Выручка всех сегментов, кроме сахарного, увеличилась в основном за счет роста цен реализации масложировой продукции, свинины и всех сельскохозяйственных культур. Негативным моментом для EBITDA и прибыли в IV квартале стало формирование резервов под обесценение займов на 5,1 млрд руб. С учетом хорошей конъюнктуры в 1 кв. ждем сильных результатов Русагро. Также отметим, что СД анонсировал дивиденды за 2020 г. в 5,2 долл./акцию, что с учетом уже выплаченных дает доходность 8,5%.

ПАО «Промсвязьбанк»