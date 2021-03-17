Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 марта: 4 063,5901 руб/1 г золота и 61,2200/1 г серебра ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 063,5901 руб.

1 грамм серебра - 61,2200 руб.

1 грамм платины - 2 829,0100 руб.

1 грамм палладия - 5 604,0601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6700 р. (0,11%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2400 р. (2,07%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,3601 р. (1,27%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,2402 р. (0,22%) . dims

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