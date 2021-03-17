ИАЦ «Альпари»: Рубль настроен двигаться к уровню 72 руб. за доллар

Во вторник, 16 марта, по итогам дня рубль немного подешевел к доллару и британскому фунту, подорожал к евро на фоне его продаж на рынке. Пара доллар/рубль повысилась на 0,06%, до 72,85 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 101,23 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,15%, до 86,75 руб.

В преддверии заседания FOMC в США (16–17 марта) доллар США оставался стабильным к своим конкурентам из-за высокой доходности казначейских облигаций (1,62%).

Сегодня Комитет должен показать, что регулятор не станет ужесточать денежно-кредитную политику, несмотря на растущую инфляцию из-за стимулирующих пакетов и волнения инвесторов по этому поводу.

Евро и фунт остаются под давлением, тогда как рубль прекрасно себя чувствует при высокой доходности американских гособлигаций и снижении цен на нефть. Рубль получает поддержку от налогового периода.

На европейской сессии пара доллар/рубль снижалась до 72,53 руб. Нефть сорта Brent подешевела на 0,40%, до 68,52 руб.

Против евро рубль укрепился на 0,15%, до 86,75 руб. Евро во вторник сильно сдал позиции фунту и доллару. Основная причина его ослабления — проблема поставок вакцин в еврозону, а также приостановка вакцинации препаратом AstraZeneca в Германии, Франции, Италии, Испании и ряд других стран из-за сообщений о серьезных побочных эффектах. Из-за этого страдает и нефтяной рынок, так как медленная вакцинация ставит под сомнение быстрое восстановление спроса на энергоресурсы.

В среду, 17 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,21 (-0,49%). В центре внимания участников рынка остаётся пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла. Торги по рублю открылись снижением. Курс доллара вырос на 0,18%, до 72,99 руб., курс евро — на 0,12%, до 86,85 руб., курс британского фунта — на 0,03%, до 101,23 руб.

По паре доллар/рубль по-прежнему сохраняется тенденция к снижению до 72,40 руб. и ниже. При росте нефтяных котировок выше $70 за баррель, вероятность падения курса доллара до 71,50 руб. возрастет до 75%.

Фондовый рынок

Торги на российском рынке закрылись ростом. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,15%, до 3589,83 пункта, индекс РТС вырос на 0,57%, до 1552,81 пункта. В начале сессии индексы снижалась, но к закрытию дня отыграли все потери и закрылись в плюсе. Индексы продолжают повышаться после технических пробоев сопротивлений.

В среду торги открылись снижением по фьючерсам на российские индексы. Несмотря на вчерашнюю попытку развить нисходящую коррекцию, «бычий» тренд остается в силе. После заседания FOMC и выступления Пауэлла ожидается продолжение роста.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»