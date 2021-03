«Открытие»: Рубль успокоился после демарша американского президента

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Индексы Азии снижаются. Сырьевые контракты под давлением. Ситуацию портит не только рост доходностей по облигациям США, но и смена правил игры Банком Японии. Также перспективы отношений США и Китая ухудшаются. Сырьевые валюты преимущественно испытывают слабость, хотя индекс доллара торгуется без существенных изменений. В начале дня отечественный рынок отыграет провал котировок нефти, а рубль уже на утренних торгах немного слабеет.

Российский рынок спокойно перенёс рост доходностей облигаций и обвал нефти

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,09% до 3504,85 п., а РТС на 0,33% до 1488,72 п. В течение дня отечественный рынок отыгрывал рост внешнеполитических рисков и негативную динамику нефти. Утренняя попытка вернуться к росту натолкнулась на продажи и индекс МосБиржи едва не закрыл день ниже ключевой отметки 3500 пунктов. Тем не менее, очередной этап ухудшения отношений РФ с США грозит продолжительным периодом неприятностей санкционного характера. В Минфине, похоже, давно просчитали различные варианты и не испытывают вселенского ужаса. Больше печалит факт непредсказуемости американской внешней политики, которая продолжает одновременно ссориться с Пекином и Москвой, которые всё более акцентированно говорят о чрезмерной роли доллара. К вечеру котировки Brent двинулись в сторону $63 за баррель Brent, теряя более 7%. Столь большие неприятности нефти связаны с ситуацией в Европе, где приход третьей волны коронавируса отмечают возвращением жёстких ограничений. Соответственно, ожидания по восстановлению спроса в одном из ключевом регионов потребления заметно поугасли. На этом фоне сектор нефти и газа стал аутсайдером, потеряв 0,76%. Отметим, что всё-таки по итогам дня 5 секторов выросли и всего три упали, то есть какой-то панической распродажи на рынке нет. Лидером дня стал сектор потребления (+1,25%), где лидировали акции «Белуги» (+5,72%). Впрочем, бумаги X5 Retail Group и «Магнит» показали рост более 3%. Расписки «Ленты» потеряли около 3%, хотя менеджмент компании объявил о планах листинга на Московской Бирже и дивидендах с 2022 года. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 116,916 млрд рублей по сравнению с 126 млрд рублей днём ранее.

Также отметим пару важных отчётов. МКБ отчитался о росте чистой прибыли за 2020 год в 2,5 раза до 30 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала повысилась до 16,9%. Чистые процентные доходы, до вычета резервов, выросли на 30,8%. Активы увеличились на 20,3%. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос за год на 27,7% до 1,059 трлн. HeadHunter также предоставила отчётность за IV квартал и весь финансовый год. В IV квартале рост прибыли составил 19,5% до 852 млн рублей, а за год рост прибыли составил 13,4% до 2,73 млрд рублей при росте выручки на 6,3% до 8,28 млрд рублей. Динамика за IV квартал показывает, что при улучшении ситуации на рынке труда финансовые показатели могут существенно улучшиться. Лидерами в составе индекса МосБиржи стали «РусАл» (+3,44%), X5 Retail Group (+3,28%), «Магнит» (+3,18%), OZON Holdings (+3,09%) и МКБ (+2,91%). Аутсайдерами оказались TCS Group (-2,65%), «ЛУКОЙЛ» (-2,62%), «Яндекс» (-2,57%), «НОВАТЭК» (-2,01%) и «Татнефть» (-1,99%).

Рубль успокоился после демарша американского президента

Рубль, как и большинство валют развивающихся стран, был под давлением. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднималась выше 1,75%, или максимума за 14 месяцев. Пожалуй, что лишь турецкая лира смогла заметно выиграть у доллара. ЦБ Турции неожиданно повысил ставку ещё на 200 базисных пунктов до 19,0%. Потери в AUD, CAD и NZD составляли от 0,5% до 1,0%, что вполне было сравнимо с движением рубля. Индекс доллара к вечеру повышался более чем на 0,45% до 91,86 п. История с эпатажными заявлениями президента США Джо Байдена получила неожиданное продолжение со стороны российского президента. Владимир Путин пожелал американскому лидеру доброго здоровья и предложил не заниматься проекцией собственных проблем. Одной из главных проблем для Вашингтона остаётся «Северный поток 2», к приостановке строительства которого вновь призвал Госсекретарь США Энтони Блинкин. Таким образом, контекст торгов для рубля определялся, как дальнейшим развитием дипломатического скандала с США, так и ростом доходностей по казначейским бумагам США. Обе эти истории могут затянуться и быть причиной ещё большей неразберихи на валютном рынке. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,9% до 74,30, а евро на 0,45% до 88,62.

Американский инвестор продолжает пугаться роста доходности казначейских обязательств

Динамика американского рынка это вновь история про ставки. ФРС не только не смогла успокоить по поводу инфляции, но также не дала ответ на вопрос об источниках финансирования рекордного бюджетного дефицита США в текущем году. Во всяком случае, рост ставок по 10-летним бумагам отражает интересы частного капитала, который не готов в одиночестве спонсировать инициативы демократов. В течение дня доходность по 10-летним обязательствам поднималась выше 1,75%. По 30-летним бумагам доходность преодолевала уровень в 2,5%, или максимум с августа 2019 года. В какой-то мере столь сильные движения были спровоцированы статистикой. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 45 тыс. до 770 тыс. на прошлой неделе. Более сильное влияние на рынок оказал индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который поднялся в марте до 51,8 п. по сравнению с 23,1 п. в феврале. Рынок ждал значение вдвое ниже. Кроме ставок свою лепту внесла нефть, которая резко подешевела на фоне третьей волны коронавируса в Европе. Как итог, сектор энергетики стал аутсайдером, потеряв 4,68%. Финансовый сектор выигрывает от роста доходностей и на прошедших торгах повысился на 0,56%. Противоположное влияние рост ставок оказывает на технологии (-2,85%). В составе индекса Dow Jones лидировали UnitedHealth Group Inc. (+2,8%), JPMorgan Chase & Co. (+1,65%) и 3M Co. (+1,43%). Аутсайдерами стали Chevron Corp. (-3,62%), Apple Inc. (-3,39%), Intel Corp. (-3,12%). По итогам дня:

DOW Jones - 32862,30 п. (-0,46%),

NASDAQ - 13116,17 п. (-3,02%),

S&P 500 - 3915,46 п. (-1,48%).

Деградация американской дипломатии продолжается

Немного отвлечёмся от рынка и посмотрим на динамику развития американской дипломатии под руководством Джо Байдена. Первая встреча США и Китая на уровне глав внешнеполитических ведомств и советников оказалась довольно короткой и началась с оскорблений и нападок. Госсекретарь Энтони Блинкин не нашёл ничего более мудрого, чем начать переговоры с выражения глубокой озабоченности США по поводу действий КНР относительно Синьцзян-Уйгурского округа, Гонконга, Тайваня, кибератак против США и экономического притеснения союзников Вашингтона. «Каждая из этих тем угрожает нормам мирового порядка, обеспечивающих стабильность, и по этой причине не являются внутренними вопросами, что обязует нас поднять эти темы на текущих переговорах», - заявил он. Естественно, что китайские представители не замедлили сделать свои заявления по поводу того, что эти темы относятся к внутренним вопросам Китая, а у США нет никакой квалификации разговаривать с Пекином менторским тоном с позиции силы. Глава центральной комиссии КПК по международным делам Ян Цзечи отметил: «Мы слишком высоко думали о Соединённых Штатах и надеялись на то, что американская сторона будет следовать соответствующим дипломатическим протоколам». Он также добавил, что США следует заняться сменой своего имиджа и перестать продвигать свою собственную версию демократии по всему миру. В пятницу переговоры продолжатся, но есть ощущение, что они закончатся более негативным результатом, чем отсутствие каких-либо договорённостей.

Банк Японии делает свою денежную политику более гибкой и одновременно жёсткой

Азиатские рынки преимущественно снижались. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,71%, а по аналогичным японским бондам выросла до 0,12%. Австралийский ASX 200 терял в начале торгов более 1%, но смог немного поправить своё положение. Естественно, что секторы энергетики и материалов были самыми слабыми. Дополнительное давление на японский рынок оказывала иена, которая вернулась к значению 108,9 за доллар, хотя на текущей неделе слабела за пределы 109,2. На рынке Южной Кореи распродавали бумаги технологичных компаний. Акции Samsung Electronics теряли почти 1%, SK Hynix дешевели более чем на 2%. Немного изучим региональную статистику. В Японии общенациональный индекс потребительских цен сократил своё падение до -0,4% в феврале с -0,6% в январе. В Австралии розничные продажи сократились за февраль на 1,1%, что кажется довольно неожиданным итогом на фоне сокращения безработицы до 5,8%, но допустим, что у людей не было времени на посещение магазинов. Банк Японии, как и ожидалось, последовал за ФРС и Банком Англии. Денежная политика оставлена без изменений, хотя регулятор внёс коррективы в таргетирование доходностей и, по сути, отказался от конкретного указания объёма программы количественного смягчения. Таким образом, Банк Японии предполагает проявлять больше терпимости к изменениям доходности по японским 10-летним бондам в диапазоне +-0,25%. Ранее предполагалось удерживать их доходность на уровне 0,0%. Покупка активов будет производиться только тогда, когда это необходимо, а не в период роста рынка. Ранее предполагалось направлять на эти цели 6 трлн иен ежегодно. БЯ также предполагает использовать стимулирующие меры относительно капитала банков на депозитах регулятора. К 8:50 мск:

Nikkei 225 - 29740,76 п. (-1,58%),

Hang Seng - 28829,44 п. (-1,96%),

ASX 200 - 6708,20 п. (-0,56%),

Shanghai Composite - 3402,75 п. (-1,74%),

KOSPI - 3043,39 п. (-0,74%).

Нефть пыталась продолжить падение после обвала котировок накануне. Основным поводом для пессимизма становится третья волна коронавируса в Европе с одновременным провалом компании массовой вакцинации. Соответственно, есть большие сомнения в устойчивом восстановлении спроса. Мы со своей стороны отметим то, что структура бэквордации, хоть и сжалась, но осталась на месте. Майский Brent на $0,3 дороже июньского, на $0,6 дороже июльского и почти на $1,0 дороже августовского. То есть рынок всё ещё отражает текущий дефицит поставок, но без прежнего задора. Меж тем в Goldman Sachs считают, что текущий провал стоит использовать в качестве повода для покупки нефти. В очередной аналитике банка говорится о том, что рынок испытывает дефицит в объёме $2,5 млн бар. с февраля. В ближайшие месяцы балансировка продолжится и уже летом, полагают аналитики GS, цена Brent может подняться к $80 за баррель. Более того, стимулирующие меры в США и программа массовой вакцинации создают повышательные риски для прогноза аналитиков банка. К 9:10 мск:

Brent - $63,03 (-0,40%),

WTI - $59,86 (-0,33%),

Золото - $1734,8 (+0,13%),

Медь - $8921,04 (-1,50%),

Никель - $15970 (-0,41%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: