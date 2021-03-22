ПСБ: Цены на авиабилеты вновь открытых международных направлений могут быстра вырасти

Количество стран для летнего отдыха останется ограниченным, поэтому цены на авиабилеты в открытые этой весной страны могут к лету вырасти до 50% из-за резкого роста спроса при дефиците предложения, по аналогии с Танзанией, Турцией и ОАЭ. Поэтому туристам, которые хотят провести летний отпуск за рубежом, следует уже сейчас обратить внимание на недавно открытые направления.

Мы изучили текущие средние цены на авиабилеты из Москвы на июль 2021 года – пиковый туристический сезон и период, когда авиакомпании получают максимальную за год прибыль.

Авиакомпании используют динамическое ценообразование и сложные системы управления доходами, которые определяют цену на авиабилеты исходя из нескольких параметров: спрос, сезонность, время до вылета, цены конкурентов и т.д.

Цены на авиабилеты по некоторым направлениям в 2021 году резко выросли: наибольший средний рост цен на билеты относительно допандемийного 2019 г. зафиксирован на авиабилеты в Дубай (+54% п/п), Анталью (+50% п/п) и Занзибар (+30% г/г). Эти зарубежные направления открылись во второй половине прошлого года из-за удовлетворительной эпидемиологической обстановки и пользуются большим спросом у российских туристов.

Цены на авиабилеты на Кипр пока увеличились лишь на 10% к докризисным уровням. Данное направление будет доступно для туристов с апреля.Аналогичная ситуация с Грецией.

Несмотря на открытие авиасообщений с Мальдивами, цена на билеты осталась ниже уровня 2019 года на 20% п/п. Туристы не спешат лететь туда отдыхать из-за высокой стоимости отдыха.

Стоимость авиабилетов на внутренних воздушных линиях также поднялась и обогнала допандемийные уровни. Билеты в Сочи на июль 2021 года подорожали в среднем на 10% п/п, а в Анапу - на 14% п/п по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Рост цен на авиабилеты на большинстве регулярных направлений обусловлен увеличением издержек: цен на авиатопливо, лизинг, обслуживание пассажиров и воздушных судов. Авиакомпаниям приходится повышать стоимость авиабилетов, чтобы сохранить необходимый уровень рентабельности.

За время пандемии структура расходов авиакомпаний изменилась: теперь наибольшая доля удельных затрат приходится на операционный лизинг. В условиях изменения валютных курсов лизинговые платежи, 50% которых номинированы в валюте, стали выше для авиакомпаний в среднем на 10% в 2021 году.

Другой переменной статьей расходов является авиатопливо, которое составляет около 20% в удельных операционных расходах авиакомпаний. В апреле-мае 2020 года цены на авиакеросин в России снизились в среднем на 15% г/г за счет падения котировок нефти, и оставались низкими до конца года. С начала 2021 года вслед за ростом цен на нефть вновь выросли и цены на авиакеросин – в среднем на 10% г/г, почти достигнув докризисных значений.

Авиакомпании реагируют на рост издержек быстро: так, с 10 марта 2021 года Аэрофлот повысил топливный сбор на 10% на внутрироссийских направлениях. На внутренних линиях цены уже выросли на 7-10% по сравнению с 2019 годом, и этот рост преимущественно обосновывается только увеличением издержек. Конкуренция на внутренних линиях высокая и за время карантина усилилась, поскольку авиакомпании перевели рейсы на внутрироссийское сообщение.

Квотирование международных авиаперелетов и ограниченный объем доступных направлений создают высокий спрос на открытые для посещения страны. ОАЭ, Турция и Танзания были одними из немногих открытых туристических стран, что привело к бурному росту спроса и цен на авиабилеты. В открытые этой весной страны (Кипр, Грецию и страны Индийского Океана) цены на авиабилеты пока превышают уровни 2019 года лишь на 10% - то есть сопоставимо с ростом уровня издержек авиаперевозчиков.

Мы не ждем полноценного восстановления международного авиасообщения, по крайней мере, до начала осени. Вновь вводимые в европейских странах локдауны подтверждают наш прогноз. Количество стран для летнего отдыха останется ограниченным, поэтому цены на авиабилеты в открытые этой весной страны могут вырасти в цене до 50% к лету, из-за резкого роста спроса при дефиците направлений, по аналогии с Танзанией, Турцией и ОАЭ. Поэтому туристам, которые хотят провести летний отпуск за рубежом, следует сейчас обратить внимание на направления, которые только открылись.

ПАО «Промсвязьбанк»