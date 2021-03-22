ИАЦ «Альпари»: Ослабление лиры негативно отразилось на рубле

В пятницу, 19 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,25%, до 74,11 руб., евро/рубль — на 0,45%, до 88,22 руб., фунт/рубль — на 0,81%, до 102,82 руб.

Курс доллара США открылся падением на фоне восстановления цен на нефть. Цена на нефть корректировалась после обвала в четверг. В начале европейской сессии рубль укреплялся до 73,94 руб. за доллар. После решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% рост ускорился до уровня 73,74 руб. за доллар.

Валютный рынок закрылся в плюсе по рублю, но он растерял большую часть прибыли на фоне укрепления доллара из-за роста доходности 10-летних облигаций. ФРС не стала продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств. Участники рынка посчитали, что банки будут продавать облигации.

В понедельник, 22 марта, на торгах в Азии нефть Brent стоит $64,34 за баррель. Несмотря на укрепление доллара, нефть торгуется в небольшом минусе. Поддержка может исходить от Венесуэлы, где на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел теракт. Об этом сообщил министр нефти страны Тарека Эль-Аиссами.

Сегодня торги на глобальном валютном рынке открылись ростом по доллару. На это есть несколько факторов. В минувшие выходные президент Турции Эрдоган уволил главу Центрального банка страны после повышения ставки. Турецкая лира подешевела к доллару на 15,5%, до 8,28. У лиры и рубля большую часть времени положительная корреляция, поэтому события, влияющие на лиру, отражаются на рубле.

Еврокомиссия объявила о третьей волне коронавируса. Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить немецкие ограничения до 18 апреля. Рынкам подкинули негатива.

С открытия доллар подорожал до 74,38 руб. Текущий курс — 74,25 руб. за доллар. На этой неделе ситуация по рублю будет полностью зависеть от динамики цен на нефть. Если ситуация стабилизируется на американском долговом рынке, то у рубля будет возможность вернуться к уровню 73,50 руб. Налоговый период сохранит спрос на рублевую ликвидность. Если ситуация на нефтяном рынке ухудшится, то рубль останется под давлением и рискует протестировать уровень 75 руб. за доллар.

Фондовый рынок

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,84%, до 3475,26 пункта, индекс РТС – на 0,99%, до 1474,05 пункта. Снижение произошло на фоне укрепления доллара из-за роста доходности американских облигаций, отсутствие резкой коррекции нефтяных котировок, а также напряженности в отношениях США и России.

По индексу Мосбиржи чаша весов стала склоняться на сторону продавцов. Им достаточно закрыть день ниже отметки 3430 пунктов, как давление усилится. Индекс РТС упал из-за ослабления рубля и обвала нефтяных котировок в четверг. Падение индекса с 1555,74 до 1407,05 пункта пошатнуло позиции покупателей, но не сломило «бычий» тренд. Если покупатели смогут возобновить рост с текущих уровней, то они отыграют потери в течение двух недель. Поддержка расположена на 1410. Падение усилят «медвежьи» настроения.

Доходность американских облигаций снизилась до 1,67%. Основные валюты перебираются начинают окрашиваться в «зеленый» цвет. Ослабление лиры негативно отразилось на рубле. В связи с этим фьючерсы на российские индексы торгуются в небольшом минусе. Фьючерс на SP500 поднялся на 0,10%, до 3903,50. Если Европа поддержит рост, то индексы МосБиржи и РТС тоже восстановятся.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»