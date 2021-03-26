ИАЦ «Альпари»: Рубль успешно противостоит негативному внешнему фону

В четверг, 25 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,48%, до 76,21 руб., евро/рубль — на 0,80%, до 89,70 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 104,67 руб.

Российская валюта подорожала ко всем основным валютам. Она достойно держалась на фоне негативной динамики цен на нефть. Нефть сорта Brent по итогам дня подешевела на 3,80%, до $61,66. Больше всех прибыль составила против единой валюты из-за падения курса евро на глобальном валютном рынке.

Курс евро снизился из-за третьей волны коронавируса в Европе и продления локдануов в ряде стран до апреля. Цена на нефть снизилась на фоне беспокойства относительно темпов восстановления спроса на топливо.

В пятницу, 26 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $62,44 (+1,27%). Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару. За один доллар дают 75,99 руб.

Если в ближайшие дни тема санкций не поднимется, то у рубля будет время прогуляться до 75 руб. Прохождение пика налоговых выплат снизило поддержку рубля со стороны экспортеров, поэтому нужно быть готовыми к ослаблению рубля перед выходными. Рубль в первой половине торгов может укрепиться, а во второй растерять очки, которые заработает на дневной сессии. Не исключаю пониженной активности участников из-за выжидательной позиции по решению США и Европы относительно санкций против России.

Фондовый рынок

Российский рынок закрылся снижением. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи просел на 1,32%, до 3439,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1417,16 пункта. Индексы завалились на падении нефтяных цен и ухода от риска, тогда как индекс S&P500 закрылся повышением на 0,52%, до 3909,5 пункта.

Сегодня нефть дорожает, рубль укрепляется. Фьючерсы на российские индексы растут. Созданы все условия для повышение основных индексов. Индекс РТС лег на поддержку 1412 пунктов. Если сегодня негатива для рынков не будет, есть вероятность увидеть отскок на 1430. Рост выше 1447 откроет покупателям дорогу на 1470 пунктов. По индексу МосБиржи неоднозначная ситуация.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»