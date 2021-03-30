«Фридом Финанс»: Рубль не спешит отыгрывать потери предыдущей недели

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные рынки сегодня торгуются без единой динамики. Америка преимущественно в минусе: после открытия торгов индексы снизились от 0,5% до 1%. Европа смотрится более уверенно, немецкий DAX обновляет годовые максимумы на фоне позитивной статистики из Азии: Китай показал второй подряд месяц рост спроса на промышленное оборудование. Индексы в КНР и Японии прибавили по итогам дня от 0,5% до 0,7%.

Нефть торгуется в минусе по отношению к уроню закрытия пятницы. Brent теряет около 1%, однако дневной диапазон находится выше недавних минимумов: от $63 до $65,3 за баррель. На ближайших двух сессиях рынок будет консолидироваться вблизи $64, что по-прежнему является комфортным для российского рынка и рубля.

РТС вернулся на уровни начала предыдущей недели. Рынок уверенно держится вблизи 1460 пунктов, поднявшись более чем на 3% выше локальных минимумов. Позитивная динамика на ближайших сессиях, вероятнее всего, продолжит развитие. Уже на ближайшей сессии РТС может подняться к 1480 пунктам, а к середине недели снова выйти на 1500.

Индекс Мосбиржи также растет в пределах 1%. Индикатор преодолел планку 3500, прибавив в течение дня еще 35 пунктов сверху. Во вторник ожидается преимущественно боковые или слабо-позитивные движения, связанные с возможным укреплением рубля. В базовом сценарии рынок задержится в диапазоне 3490-3520 пунктов на ближайшие пару сессий.

Среди отдельных акций сегодня наиболее динамично смотрятся Русал (+5,8%) и ПИК (+5%). Первая растет на фоне сильной динамики мировых цен на алюминий, которые достигли своих максимумов с мая 2018 года. Несмотря на ударные темпы роста акций на протяжении двух месяцев подряд (+39% с конца января), Русал остается недооцененной бумагой. На горизонте ближайших месяцев может быть взята планка 55 рублей за штуку.

Акции ПИК растут в отсутствии значимых новостей. Бумаги на максимумах с 2008 года. Сегодня они тестировали психологически значимый уровень 850 рублей за штуку, и в итоге удержались близко в данной высоте. Компания сейчас находится немногим выше своих фундаментальных значений. Однако если случится пробой 850, цель 900 может быть взята уже на этой неделе, а это еще +6% выше текущих уровней.

Российская валюта не спешит отыгрывать потери предыдущей недели. На рубль давит неопределенность с санкциями. Во вторник ожидаются слабые колебания пары USD/RUB в диапазоне 75,4-75,8. Евро сегодня движется в коридоре 89,2-89,6, отыгрывая пятничный прирост. Во вторник в базовом сценарии евро продолжит дешеветь, стремясь опуститься ниже 89 за единицу валюты.