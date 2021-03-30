ИАЦ «Альпари»: Рубль пытается прорваться к уровню 75 руб. за доллар

В понедельник, 29 марта, рубль укрепился к евро и британскому фунту, немного сдал позиции доллару США. Пара евро доллар/рубль повысилась на 0,03%, до 75,68 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,25%, до 89,02 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 104,18 руб.

Торги по паре доллар/рубль открылись повышением, так как нефть торговалась в минусе к моменту открытия Мосбиржи. Нефть отреагировала снижением на новость о том, что контейнеровоз Ever Given, заблокировавший проход по Суэцкому каналу, был снят с мели.

По итогам дня цена на нефть марки Brent повысилась на 0,88%, до $65,03 за баррель. Пара доллар/рубль торговалась в течение дня в узком ценовом диапазоне 75,55–76,11 руб. за доллар. Рубль не укрепляется из-за санкционных рисков, так как инвесторы опасаются санкций против ОФЗ. Это ему не помешало укрепиться против евро и фунта на фоне их слабости к доллару США на валютном рынке.

Во вторник, 30 марта, нефть марки Brent торгуется выше отметки $65 за баррель. Большинство основных валют укрепились против доллара США. На Мосбирже курс доллара снизился до 75,41 руб. с открытия утренней сессии. Продавцы прошли поддержку 75,60 руб. Сейчас им открылась дорога к зоне 74,80–75,00 руб.

Фондовый рынок

В понедельник российский рынок акций вернулся к восходящей тенденции. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,13%, до 3529,33 пункта, индекс РТС – на 1,26%, до 1468,14 пункта. Подъем был обусловлен повышением цен на нефть и консолидацией по рублю. Дефолт хедж-фонда Archegos Capital не отразился на нашем рынке.

На открытии курс доллара снизился до 75,41 руб. Нефть торгуется около отметки в $65 за баррель Brent. На этом фоне фьючерс на индекс РТС торгуется в плюсе на уровне 145270 руб., фьючерс на индекс МосБиржи закрепился на уровне 350800 руб. По индексам сохраняется положительная динамика. Они могут еще продвинуться вверх на 1-2%, но появились понижательные риски. Из-за дефолта хедж-фонда Archegos Capital выросла доходность 10-летних облигаций США.

Инвесторы опасаются последствий для банковского сектора. Рост доходности казначейских облигаций может опять вызвать волнения по поводу роста инфляции и укрепить доллар. Укрепление доллара ослабит рубль и снизит стоимость нефти. В итоге начнутся продажи на российском рынке.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»