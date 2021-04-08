Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 апреля: 4 340,7998 руб/1 г золота и 62,4700/1 г серебра ЦБ РФ с 8 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 340,7998 руб.

1 грамм серебра - 62,4700 руб.

1 грамм платины - 3 095,5701 руб.

1 грамм палладия - 6 571,2002 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 89,9001 р. (2,11%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9800 р. (1,59%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 134,0200 р. (4,53%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7200 р. (0,07%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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