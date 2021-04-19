ИАЦ «Альпари»: Рубль пытается найти точку опоры около уровня 76 руб. за доллар

В пятницу, 16 апреля, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,66%, до 75,81 руб., евро/рубль — на 0,56%, до 90,85 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 104,88 руб.

Рубль укрепился к иностранным валютам перед выходными днями. Если укрепился, значит, участники рынка уверены в снижении напряженности в Донбассе и будущем укреплении рубля. Рост нефтяных цен на минувшей неделе и общее ослабление доллара на валютном рынке оказывали дополнительную поддержку рублю.

Инвесторы ожидали более жестких санкций, а ограничения не затронули корпоративные долги и не было запрета на покупку российских долгов на вторичном рынке.

За минувшую неделю нефть подорожала на 5,83%, до $66,69. В понедельник, 19 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $66,50. Покупатели настроены двигаться к уровню $70 за баррель.

Торги по доллару открылись ростом. Пара доллар/рубль поднялась до отметки 76,04 руб. Если пара доллар/рубль стабилизируется в районе 75,50 руб. в течение двух дней, то можно будет рассмотреть ослабление доллара США до зоны 74,85–75,00 руб. На этой неделе рубль будет получать поддержку от налогового периода. Если ситуация в Донбассе не изменится, то цена вернется к уровню 77,30 руб.

Фондовый рынок

На минувшей неделе российские фондовые индексы закрылись в хорошем плюсе. Индекс МосБиржи повысился на 3,22%, до 3598,44 пункта, индекс РТС — на 5,59%, до 1497,05 пункта. В пятницу рублёвый индекс МосБиржи вырос на 0,84% до 3598,44 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,51% до 1497,05 пункта. Повышению котировок способствовали укрепление рубля, а также рост цен на нефть.

На торгах в Азии нефть и рубль торгуются в минусе, поэтому фьючерсы на индексы открылись снижением. Фьючерс на индекс S&P500 тоже снижается, поэтому индексы могут сохранить нисходящее движение до американской сессии. Если рубль не станет сегодня ослабиться, то вполне вероятно увидеть закрытие дня в плюсе.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»