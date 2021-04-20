«Открытие»: Рубль игнорирует глобальную слабость доллара из-за очередных геополитических осложнений

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

ВТБ удвоил прибыль в I квартале и может перекрыть собственные прогнозы

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,17% до 3592,35 п., а РТС на 0,85% до 1484,39 п. Отечественный рынок попытался задержаться в плюсе на старте дня, но затем залёг в боковик. В моменте индекс МосБиржи поднимался до 3605,49 п. Лидером снижения выступает сектор финансов, где главные потери принесли бумаги ВТБ (-1,6%). Меж тем чистая прибыль в I квартале выросла более чем вдвое до 85,1 млрд рублей. Чистые процентные доходы увеличились на 21,6%, комиссионные доходы увеличились на 19,1%. Однако бумага демонстрировала рост в течение нескольких дней на ожиданиях сильной отчётности и по факту случившегося происходит спекулятивная распродажа. Тем не менее результат оказался довольно сильным, при сохранении данной динамики можно ждать повышения до 0,06 рублей и даже выше. Сектор металлов и добычи растёт на 1,1%. Основную роль в поддержании позитивной динамики обеспечивают акции золотодобывающих компаний «Петропавловск», Polymetal и «Полюс». Золото торгуется на уровне $1785 за тройскую унцию и может продолжить рост при дальнейшей слабости доллара. Акции Группы «Эталон» повышались почти на 1,4%. Количество новых контрактов в I квартале сократилось на 14%, а продажи по новым контрактам по квадратным метрам упали на 22%, тем не менее, сбор наличных денежных средств вырос на 2% благодаря росту средней цены метра на 15%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 44 млрд рублей к середине дня.

Рубль игнорирует глобальную слабость доллара из-за очередных геополитических осложнений

Рубль вновь под давлением внешнеполитических факторов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5075 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,62%, на неделю остались на уровне 4,63%, а на месяц повысились до 4,99%. Рынок постепенно отражает спрос на ликвидность налогового периода. Кроме того, ожидания по заседанию ЦБ РФ говорят об уверенности большинства участников рынка в повышении ставки на 25 базисных пунктов, но некоторые допускают изменение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Аргументами в пользу второго варианта выступают факторы внешнеполитического риска, которые требуют от рубля более высокой доходности для обеспечения стабильности курса. На Forex доллар терял свои позиции. Индекс доллара снижался более чем на 0,5% и торговался ниже 91,10 п. Американская валюта теряла от 0,5% до 0,6% против евро, фунта и японской иены. Аналогичные потери были против AUD и NZD. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась вблизи 1,58%. Рыночные настроения направлены в сторону ожиданий дальнейшего падения доходностей казначейских обязательств. Для рубля этот праздник пока проходит мимо из-за очередных внешнеполитических осложнений. РФ и Чехия обменялись высылкой дипломатов. Польша также может ждать ответных действий. Глава европейской дипломатии высказался на счёт ухудшения отношений ЕС и РФ, хотя уже сложно подумать до какой степени они могут ухудшиться. Также присутствуют и другие истории, которые широко освещаются в СМИ. В любом случае, фон для рубля пока остаётся неблагоприятным, хотя уже нет напряжённости предыдущей недели, когда США объявляли о новых рестрикциях. Вероятно, что постепенно ситуация может успокоиться и план на заход в диапазон 73,0-75,0 за доллар вновь станет актуальным. К 15:15 мск:

USD-RUB – 76,24 (+0,55%),

EUR-RUB – 91,75 (+0,99%),

EUR-USD - $1,204 (+0,44%),

GBP-USD - $1,393 (+0,74%),

USD-JPY – 108,11 (-0,59%).

Сильно перекупленный сектор автомобилестроения под давлением в Европе

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Лидировал розничный сектор, а вот сильно перекупленный сектор автомобилестроения подвергся распродажам. Из статистики можно отметить сокращение положительного сальдо счёта текущих операций еврозоны до 25,9 млрд евро в феврале с январских 34,7 млрд евро. ABN Amro выделяет $574 млн на улаживание дела по участию в отмывании денег. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 7020,06 п. (+0,01%),

DAX - 15442,92 п. (-0,11%),

CAC 40 - 6306,73 п. (+0,31%).

Число нефтяных оптимистов не уменьшается

Индийская история с коронавирусной инфекцией продолжает оказывать влияние на нефть. Регион Дели объявил о карантине на 6 дней, как и в 13-ти других штатах. В стране ежедневно отмечается прирост заболеваемости. Если в воскресенье сообщалось о 261,5 тыс. случаев, то в понедельник уже около 273,8 тыс. Гонконг приостанавливает полёты в Индию, Пакистан и Филиппины. Тем не менее в стане нефтяных оптимистов остаётся довольно тесно. Аналитики J.P. Morgan полагают, что в мае Brent поднимется выше $70 за баррель. Ранее предполагалось, что это случится лишь в сентябре. Накануне также стало известно, что в МЭА отмечают падение запасов в странах ОЭСР до средних значений за пять лет. Соответственно, на рынке сохраняется дефицит, а спрос вполне может поглотить дополнительные объёмы, когда в мае ОПЕК+ планирует увеличить добычу. В США, как минимум, уже говорят о полном открытии экономики на фоне половины привитого взрослого населения. К 15:15 мск:

Brent - $66,56 (-0,31%),

WTI - $62,98 (-0,33%),

Золото - $1779,3 (-0,05%),

Медь - $9395,03 (+2,24%),

Никель - $16135 (-1,39%).

Американский инвестор проявляет осторожность после очередных рекордов

На текущей неделе отчитываются 10 компаний, входящих в Dow Jones и 72 компонента S&P 500. Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы указывали на падение рынка от 0,45% в NASDAQ до 0,2% в Dow Jones. Под давлением был банковский сектор на фоне снижения доходностей казначейских обязательств. На своём пике доходность по 10-летним бумагам доходила до 1,78% против 1,58% на текущий момент. Бумаги Coca-Cola незначительно дорожали, хотя компания отчиталась сильнее ожиданий, а также сообщила о возвращении спроса на уровень до пандемии. Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson дорожали на 8%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли и повысила свой прогноз на текущий год. Вероятно, что американский рынок будет проявлять осторожность после очередного обновления максимумов. Частичную поддержку рынку могут оказать казначейские обязательства, чья доходность начала снижаться. Тем не менее бурный рост в последнее время оставляет немного пространства для дальнейшего оптимизма. В России рынок акций и рубль остаются под давлением внешнеполитических рисков.

АО «Открытие Брокер»