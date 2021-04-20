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ПСБ: Рост геополитических рисков вновь негативно отразился на ценах ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,15% (+7 б.п.) годовых. Цены ОФЗ снижались на фоне новой волны геополитических рисков и ослаблении рубля. Вслед за Fitch рейтинговые агентства Moody`s и S&P отметили устойчивость РФ к новому раунду санкций США благодаря низкому уровню госдолга. Запрет на покупку ОФЗ на первичном рынке для инвесторов из США не повредит бюджету и финансовому рынку РФ. В то же время риск дополнительных более жестких ограничений будет отпугивать инвестиции в Россию в среднесрочной перспективе.

Сегодня с утра для рынка рублевых облигаций формируется умеренно позитивный фон. ​ Нефть дорожает, рубль укрепляется, отыгрывая вчерашние потери, спрос на локальные гособлигации развивающихся стран восстанавливается. При сохранении данных настроений в течение дня ОФЗ могут отыграть вчерашние потери. ​

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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