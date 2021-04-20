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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 апреля: 4 384,2002 руб/1 г золота и 64,0000/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 384,2002 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,0000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 988,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 888,6099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 93,3201 р. (2,17%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,79%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,1300 р. (2,86%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 232,8800 р. (3,50%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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