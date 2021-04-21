ИАЦ «Альпари»: Рубль замер в ожидании выступления Владимира Путина

Во вторник, 20 апреля, по итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,63%, до 76,83 руб., пара евро/рубль — на 0,54%, до 92,41 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 107,01 руб.

Торги по рублю открылись ростом. Он недолго торговался в плюсе, так как попал под давление и был вынужден отступить от 75,93 руб. Продажи рубля возобновились после новостей о закрытии Россией воздушного пространства над Черным морем. Потом давление усилилось из-за общего укрепления доллара США, а также снижения цен на нефть.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО пытается дестабилизировать Ближний Восток и Закавказье, в связи с чем войска сосредотачиваются на юге страны.

Нефть подешевела из-за укрепления доллара США и ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии. 20 апреля Минздрав страны сообщил о новых почти 260 тыс. случаев заражения коронавирусом за одни сутки.

В среду, 21 апреля, на торгах Азии нефть стоит $66,10 (-0,27%). На фоне снижения цен на нефть торги на Мосбирже открылись снижением по рублю. Курс доллара повысился до 76,91 руб. Несмотря на это, рубль будет поддерживаться налоговым периодом и аукционами Минфина РФ. Кроме того, президент Владимир Путин сегодня представит послание Федеральному собранию, которое способно повысить волатильность по рублевым парам.

Сопротивление находится на отметке 77,55 руб. Если курс доллара превысит ее, значит, рубль опять начинает входить в кому. В этом случае цена быстро вернётся к уровню 79 руб. в течение двух дней. И наоборот, снижение курса доллара до 76,15 станет хорошим знаком, чтобы продолжить укрепляться к доллару США и другим валютам.

Фондовый рынок

Во вторник ситуация на российском рынке акций не улучшилась. Продажи возобновились из-за новой волны пандемии в Азии, а также сохранения геополитических рисков. Инвесторы пока не хотят наращивать длинные позиции в акциях.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,61%, до 3552,41 пункта, индекс РТС — на 1,43%, до 1455,43 пункта. Американский индекс S&P 500 опустился на 0,68% и постепенно переходит в фазу коррекции.

Нефть и рубль торгуются в минусе, поэтому торги по фьючерсам на индексы МосБиржи и РТС открылись снижением. Откаты к росту от 12 апреля составили 50%. Можно сказать, что рынок сейчас сбалансирован. Есть технические условия для восстановления. Если внешний фон для российского рынка ухудшится, то стоит ожидать падения на 1,5% от цен закрытия во вторник.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»