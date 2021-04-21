Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 21 апреля: 76,8198 руб/доллар США и 92,2913 руб/евро

ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,8198 руб.
  • 1 евро - 92,2913 руб.
  • 10 китайских юаней - 118,2640 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8043 р. (1,06%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5406 р. (0,59%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2410 р. (1,06%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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