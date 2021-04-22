ИАЦ «Альпари»: Курс доллара стабилизировался на уровне 76,50 руб.

В среду, 21 апреля, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,30%, до 76,60 руб., евро/рубль — на 0,26%, до 92,18 руб., фунт/рубль — на 0,22%, до 106,77 руб.

Рубль торговался в небольшом минусе до выступления Владимира Путина с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Инвесторы позитивно оценили выступление российского президента. В своей речи он обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ тем, кто перейдет красную черту.

Укрепление рубля было сдержано падением цен на нефть Brent до $65,03 за баррель (-1,88%). За два дня цена снизилась на 5%. Участники рынка обеспокоены темпами роста числа заражений COVID—19 в Индии и Японии.

В четверг, 22 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $65,03 за баррель. С открытия Мосбиржи курс доллара снизился до уровня 76,50 руб. После выступления Владимира Путина рубль стабилизировался на текущем уровне. Налоговый период будет оказывать ему дополнительную поддержку. Пик налоговых платежей приходится на 26 апреля. Сегодня фокус внимания трейдеров направлен на нефтяной рынок и новостной фон по коронавирусу.

Фондовый рынок

В среду российские индексы закрылись ростом. Индексы, как и рубль устремились вверх в конце послания российского президента Федеральному собранию. Рынок позитивно оценил то, что не прозвучало слишком жестких геополитических заявлений. По итогам торгов индекс МосБиржи поднялся на 0,26%, до 3561,72 пункта, индекс РТС – на 0,60%, до 1464,17 пункта.

На торгах в Азии фьючерсы на индексы, включая S$P500, торгуются в небольшом минусе. Индекс S$P500 собрался обновлять исторический максимум. Значит, российские индексы сильно просесть не должны. Из рисков сейчас на первом плане дешевеющая нефть, которая за два упала на 5% на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. Если получится у покупателей восстановить потери, то индекс МосБиржи и РТС тоже двинут к 3620 и 1500 пунктам соответственно.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»