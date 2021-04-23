«Открытие»: Минобороны РФ скорректировало рубль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу обещают рекорды индексу МосБиржи

К 15:30 мск индекс МосБиржи повышался на 0,81% до 3590,48 п., а РТС рос на 2,11% до 1495,03 п. Первая половина дня на российском рынке прошла в вялом боковом движении. Объём сделок на основной секции составил 37,5 млрд рублей. Однако затем рынок совершил рывок вверх. Сектор металлов и добычи вновь в лидерах (+1,4%). Ещё более активно растёт финансовый сектор (+1,5%). В минусе транспорт, а также химия и нефтехимия. Улучшение настроений на рынке можно связать с заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении учений частей Западного и Южного округов, что предполагает их возвращение на места постоянной дислокации. Речь, естественно, идёт о тех соединениях, которые вызывали столь бурную реакцию на Западе. Однако остальной внешний фон пока не отличается большим оптимизмом. Чехия грозит сократить численность российского посольства до паритета с чешским посольством в Москве, если ей не будет позволено вернуть высланных дипломатов. ПАСЕ в очередной раз предписывает РФ освободить блогера А. Навального до 7 июня.

Совет директоров «Полюс» рекомендовал итоговые дивиденды за 2020 год. С учётом ранее выплаченных 240,18 рублей итоговый дивиденд составит 387,15 рублей на бумагу. Закрытие дивидендного реестра предложено на 7 июня. Общие продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли в I квартале на 13,8% в годовом выражении до 138,3 млрд рублей. Онлайн продажи увеличились на 62,8% до 92,4 млрд рублей. Polymetal сообщает о росте выручки в I квартале на 20% по сравнению с аналогичным периодом год назад до $593 млн. Производство выросло на 3% до 375 тыс. тройских унций в золотом эквиваленте. Чистый долг сократился на $29 млн до $1,32 млрд. НЛМК подтверждает общую тенденцию в отрасли. Чистая прибыль в I квартале выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад до $775 млн. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 39%. Выручка выросла на 20% до $2,9 млрд. EBITDA вырос на 96% в годовом выражении до $1,2 млрд. Свободный денежный поток удвоился до $452 млн. Совет директоров НЛМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I квартал в размере 7,71 рублей на акцию. Рекомендованная дата закрытия дивидендного реестра установлена на 23 июня.

Минобороны РФ скорректировало рубль

Рубль столь же бурно отреагировал на заявление министра обороны РФ о завершении учений Западного и Южного округов. В моменте доллар слабел до 75,44, а евро до 90,95. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4910 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,57%, на неделю выросли до 4,73%, а на месяц остались на уровне 5,0%. Ставки, фактически, говорят о 100% вероятности повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов. ЦБ РФ заявляет о том, что с 23 апреля начнёт публиковать траекторию среднесрочного прогноза диапазона среднего уровня ключевой ставки. На текущий момент прогнозный горизонт распространяется до конца 2023 года. Минэкономразвития подправило свои прогнозы. Ведомство ждёт роста ВВП РФ на 2,9% в текущем году вместо 3,3% ранее. Однако корректировка не связана с возможными проблемами, а лишь с более позитивным итогом 2020 года. За прошедший год ВВП сократился на 3,1%, хотя ещё в сентябре МЭР ожидал падения на 3,9%. Прогноз по инфляции повышен до 4,3% с 3,7% ранее. Средний прогноз курса доллара повышен в текущем году до 73,3 с прежних 72,4. В 2022 году ожидается средний курс 71,8, а в 2023 72,6 и 73,6 на 2023 год. Однако самый удивительный прогноз относится к росту реальных зарплат на 2% и реальных доходов на 3% в текущем году. На Forex доллар терял свои позиции. Индекс доллара снижался на 0,1% и торговался ниже 91,10 отметки. Меж тем AUD и NZD слабели на 0,15% и 0,3% против американского конкурента. Таким образом, в курсе рубля учитывается возможная разрядка на Украине. К 15:25 мск:

USD-RUB – 75,64 (-1,26%),

EUR-RUB – 91,15 (-1,12%)

EUR-USD - $1,205 (+0,09%),

GBP-USD - $1,387 (-0,45%),

USD-JPY – 108,17 (+0,11%).

ЕЦБ пока не меняет денежную политику

Европейские индексы торговались в плюсе. Самый сильный рост показывал технологичный сектор, а вот финансовые услуги испытывали проблемы с ростом. Credit Suisse отчитался об убытках в I квартале в размере 252 млн евро, что связано со списаниями, относящимися к дефолту Archegos Capital Management. Впрочем, банк также заявляет, что объём списаний может увеличиться. Бумаги банка теряли более 5%. Nestle, производитель различных продуктов питания, сообщил об органичном росте выручки на 7,7% в минувшем квартале, что является самым сильным ростом за десятилетие. Похоже, что в режиме «сидим дома» европейцы не только потребляли пиво, но и закупались продуктами в магазинах вместо питания в ресторанах. Акции Nestle дорожали более чем на 3%. ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил параметры денежной политики, включая ставки и программы выкупа активов, на прежнем уровне. К 15:25 мск:

FTSE 100 - 6907,75 п. (+0,18%),

DAX - 15281,82 п. (+0,56%),

CAC 40 - 6251,99 п. (+0,67%).

Палладий десятый год подряд в дефиците

Citigroup прогнозирует, что цена палладия в течение трёх месяцев достигнет $3200. Рынок металла вступает уже в десятый год дефицита, а подтопление рудников «Октябрьский» и «Таймырский» лишь усугубило ситуацию с мировыми поставками. Ситуация немного сглаживалась сокращением производства автомобилей на фоне дефицита микросхем, но на текущий момент автомобилестроители увеличивают закупки, планируя ускорить производство. На более длительном горизонте можно ожидать спад спроса на металл из-за перехода к выпуску электромобилей. Но отдельные отраслевые аналитики говорят о том, что палладий и платина также используются в производстве электрокаров. В сфере нефтяной геополитики продолжаются события. Израиль сообщает о ракетном обстреле на юге страны возле ядерной инфраструктуры. Некоторые источники полагают, что это может быть ответным действием Тегерана на недавний саботаж ядерного объекта в Иране. Однако нефть отреагировала на это слабо. Более сильное психологическое влияние на котировки оказывает ситуация в Индии, где число новых случаев COVID-19 второй день подряд превышает 300 тыс. Соответственно, существуют опасения резкого падения спроса на нефть в этой стране, а с мая ОПЕК+ готовится повышать производство. К 15:25 мск:

Brent - $65,39 (+0,11%),

WTI - $61,51 (+0,26%),

Золото - $1786 (-0,40%),

Медь - $9443,53 (+0,11%),

Никель - $16040 (-0,98%),

Палладий - $2851 (-0,86%).

Американские авиакомпании начинают заявлять о положительном денежном потоке

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 39 тыс. до 547 тыс. Фьючерсы на основные индексы США торговались в незначительном минусе. В рамках начинающегося онлайн-саммита по климату президент США Джо Байден обещал сократить в половину выбросы парниковых газов США к 2030 году. Однако вернёмся к рынку. Авиакомпания Southwest Airlines сообщила об убытках меньше ожиданий Wall Street, а также заявляет о продолжающемся росте бронирования билетов. Менеджмент предполагает, что финансовые потоки достигнут точки безубыточности уже в июне. American Airlines вовсе говорит о том, что финансовый поток стал положительным в конце минувшего квартала, хотя и без учёта выплат по долгам. Аналогичное заявление прозвучало от менеджмента Alaska Air. AT&T отчиталась лучше ожиданий, а также удивила рынок более активным ростом клиентской базы мобильных услуг связи. Производитель бытовой техники Whirlpool отчитался лучше ожиданий, что уже не удивляет, но компания также улучшила свой собственный прогноз и сообщила об увеличении дивидендов. Российский рынок вполне способен закрыть день на рекордном значении, реагируя на признаки деэскалации ситуации на Украине.

АО «Открытие Брокер»