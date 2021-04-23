Банк «Открытие»: котировки меди на максимуме за 10 лет

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research».

Несмотря на то, что «Открытие Research» положительно оценивает перспективы рынка меди в среднесрочной и долгосрочной перспективе, текущий уровень цен, по нашим оценкам, превосходит среднее значение фундаментальной цены для 2021 г. на 30-40%, cоздавая потенциал для коррекции уже в краткосрочной перспективе.

Это предположение основано на том, что все текущие факторы, которые удерживают спекулятивный интерес к меди, в большей степени носят временный характер. Так, например, снижение добычи меди, наблюдаемое в 1 кв. 2021 г., по предварительным данным, должно быть компенсировано более высокой производительностью медных компаний во втором полугодии 2021 г.

При этом за пределами 2021 г. все же ожидается формирование устойчивого положительного тренда на фоне вхождения рынка в фазу «роста», которая определяется более высокими темпами расширения спроса по сравнению с предложением.

Одним из основных драйверов для спроса на медь послужит увеличение интенсивности потребления металла в промышленности и строительстве. По нашим оценкам, только за счет увеличения доли электромобилей в структуре продаж новых авто дополнительный спрос на медь к 2030 г. составит 1 млн т. Аналогично дополнительный спрос в объеме 200-300 тыс. т рынок меди может увидеть за счет активного наращивания солнечной и ветряной генерации, потребление меди для которой в 2-3 раза выше на 1 КВт установленной мощности. Более высокая интенсивность потребления ожидается и в традиционных секторах. Например, строительство, где внедряются системы «умный дом», а следовательно, увеличивается количество электроники и кабелей, содержащих медь, или создание инфраструктуры под строительство зарядных станций для электромобилей и сетей 5G.

Безусловно, это не единственные факторы роста, способные поддержать увеличение спроса. Долгосрочные стимулы роста сохраняют актуальность и обеспечивают устойчивый восходящий тренд потребления меди на длинном горизонте. Среди этих факторов увеличение населения земли, рост экономики развивающихся стран и урбанизация.

Что касается другой стороны рынка – предложения металла, то на сегодняшний день потенциальная способность удовлетворить растущий спрос на медь не столь очевидна. Практически все оценки указывают, что после 2024 г. добыча начнет достаточно резко сокращаться на фоне падения содержания меди в руде и отсутствия достаточного количества новых проектов, способных заместить истощающиеся действующие месторождения.

Несмотря на то, что текущие цены на медь существенно превосходят цены, при которых многие проекты, находящиеся в категории перспективных, становятся крайне рентабельными, большинство медных горнодобывающих компаний не спешат начинать новый цикл роста капитальных затрат, проявляя повышенную финансовую дисциплину и ориентируясь только на проекты с наибольшей инвестиционной привлекательностью.

В этих условиях балансирующим показателем выступает цена на медь, которая по мере роста вероятности столкнуться с дефицитом металла и при поддержке таких фундаментальных факторов как рост себестоимости добычи, снижение доступности металла для потребителей будет формировать все большую уверенность в перспективах своего обоснованного роста. Более высокая устойчивость тренда в цене позволит медным компаниям увеличить инвестиционную активность.