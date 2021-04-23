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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 апреля: 4 387,3701 руб/1 г золота и 64,6200/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 387,3701 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,6200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 955,7900 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 973,0000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4899 р. (0,26%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (0,98%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,6501 р. (0,74%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 111,8599 р. (1,63%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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