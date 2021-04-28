ИАЦ «Альпари»: По рублю ожидается дальнейшее укрепление

Во вторник, 27 апреля, торги по рублю закрылись ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,11%, до 74,89 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 90,57 руб., фунт/рубль — на 0,07%, до 104,14 руб.

Российская валюта торговалась относительно нейтрально по отношению к иностранным валютам. По итогам дня нацвалюта укрепилась к доллару США на фоне подорожания нефти и налогового периода. Компании-экспортеры уплачивают последние налоги 28 и 30 апреля (налог на прибыль, НДПИ, страховые взносы). Потом рубль останется без поддержки.

Цена на Brent повысилась на 1,29%, до $66,54 за баррель. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании. Встреча министров альянса, назначенная на среду, перенесена на 1 июня.

В среду, 28 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $66,38. Нефть торгуется в небольшом минусе. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Они начинают подумывать о том, что ФРС даст намеки на сворачивание мягкой денежно-кредитной политики. В связи с этим выступление Пауэлла на сегодня является ключевым событием дня для всех рынков.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Для рубля внешний фон нейтральный, поэтому на сегодня можно рассмотреть его дальнейшее укрепление до уровня 74,25 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские фондовые индексы во вторник закрылись снижением. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,29%, до 3600,60 пункта, индекс РТС – на 0,22%, до 1516,01 пункта. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на 3627 пунктов, но не удержался на достигнутом уровне. К концу сессии индексы стали корректироваться на фоне претензий ФАС в адрес «Северстали», «НЛМК» и «ММК».

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к выступлению Джерома Пауэлла, поэтому по российским индексам до вечера ожидается флэт.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»