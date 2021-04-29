ИАЦ «Альпари»: Рубль отыгрывает потери на дорожающей нефти

В среду, 28 апреля, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,64%, до 74,41 руб., евро/рубль — на 0,42%, до 90,19 руб., доллар/рубль — на 0,40%, до 103,73 руб.

Рубль открылся ростом против иностранных валют и закрылся в прибыли. Его укреплению способствовало ослабление доллара на американской сессии и повышение нефтяных котировок.

Доллар подешевел после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил, что восстановление экономики все еще прерывистое и далеко от завершения, поэтому сейчас не время для обсуждения сворачивания покупок активов.

По итогам дня Brent подорожал на 0,66%, до $66,98 за баррель. Страны ОПЕК+ сохранили план постепенного увеличения добычи нефти, несмотря на рост числа случаев COVID в Индии, дав сигнал об уверенности в перспективе спроса во втором квартале. Дополнительную поддержку рубль получал от налоговых выплат.

В четверг, 29 апреля, на торгах в Азии Brent стоит $67,66 (+1,00%). Торги на Мосбирже открылись снижением по паре доллар/рубль. Курс доллара падает по всему рынку и достигал отметки 74,31 руб. Для российской валюты созданы благоприятные условия, чтобы протестировать уровень 74,00 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские фондовые индексы закрылись снижением. По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 0,62%, до 3578,12 пункта, индекс РТС – на 0,46%, до 1509,06 пункта. Индексы с открытия торговой сессии ушли в минус и только на американской сессии отыграли часть потерь на фоне дорожающей нефти. Давление на рынок оказали акции «Татнефти» (-6,79%), «Норникеля» (-2,32%) и «ВТБ» (-1,88%).

В Азии Brent торгуется по $67,41 за баррель (+0,70%). Рубль подорожал до 74,32 руб. за доллар. Фьючерсы на российские индексы показывают рост больше 0,7%. С открытия дневной сессии индексы МосБиржи и РТС будут за фьючерсами отыгрывать вчерашние потери. Есть вероятность, что по итогам дня покупатели перекроют «медвежьи» тела дневных свечей с целями 3608 и 1517 соответственно.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»