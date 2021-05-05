Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 5 мая: 74,8617 руб/доллар США и 89,7742 руб/евро

ЦБ РФ с 6 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,8617 руб.
  • 1 евро - 89,7742 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,6430 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3950 р. (0,52%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6768 р. (0,75%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6100 р. (0,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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