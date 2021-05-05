Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 мая: 4 318,7900 руб/1 г золота и 64,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 318,7900 руб.

1 грамм серебра - 64,9000 руб.

1 грамм платины - 2 995,4099 руб.

1 грамм палладия - 7 227,2202 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,4799 р. (1,47%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6400 р. (4,24%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,1600 р. (2,96%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,1599 р. (0,68%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



