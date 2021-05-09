Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 мая: 4 339,2900 руб/1 г золота и 65,2500/1 г серебра ЦБ РФ с 8 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 339,2900 руб.

1 грамм серебра - 65,2500 руб.

1 грамм платины - 2 979,4600 руб.

1 грамм палладия - 6 981,4702 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,8501 р. (0,93%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1700 р. (1,83%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,3001 р. (0,62%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,7702 р. (1,13%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



