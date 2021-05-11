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ПСБ: Рубль попытается отыграть потери предыдущего дня

 Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Несмотря на коррекцию на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,5%, торгуясь в районе 68 долларов за баррель, а также умеренное ослабление валют развивающихся стран, сегодня на утренней сессии рубль предпринимает попытку восстановления. В результате, пара доллар/рубль отступила в район 74,2 рубля. В дальнейшем, ожидаем попыток рубля продолжить умеренное укрепление. Переоценка геополитических рисков и высокие уровни в ценах на нефть будут поддерживать национальную валюту. В результате, доллар в ходе торгов может снизится до 74 рублей. Отметим, что в рамках предстоящей недели, на наш взгляд, для американской валюты останется актуальным диапазон 73-75 рублей. При этом она может протестировать его нижнюю границу. Однако несмотря на то, что фундаментальные факторы способствуют дальнейшему укреплению рубля, инвесторы будут учитывать возможность активизации рисков, специфических для рубля. Это сдержит покупки в национальной валюте и не позволит ей в паре с долларом уйти ниже 73 рублей.

Напомним, что по итогам понедельника рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллара прибавил 0,8%, поднявшись в район 74,4 рубля, евро подтянулся на 0,5%, до 90,2 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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