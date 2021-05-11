Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 11 мая: 74,1373 руб/доллар США и 89,5060 руб/евро ЦБ РФ с 8 мая установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 74,1373 руб.

1 евро - 89,5060 руб.

10 китайских юаней - 114,7800 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4397 р. (0,59%) . Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1728 р. (0,19%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4160 р. (0,36%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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