ИАЦ «Альпари»: Доллар завис над уровнем 73,50 руб.

Во вторник, 11 мая, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,32%, до 74,11 руб., евро/рубль — на 0,18%, до 90,04 руб., фунт/рубль — на 0,28%, до 104,28 руб. Котировки нефти немного выросли во вторник, поэтому не создавали проблем рублю.

Рубль укрепился к иностранным валютам в начале дневной сессии и потом торговался в плюсе до закрытия вечерней сессии в боковом тренде. Он отыграл часть потерь благодаря надеждам на смягчение российско-американских взаимоотношений на время подготовки встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

В реду, 12 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,33 (-0,47%). В центре внимания находятся данные по инфляции в США в апреле. Повышение инфляции выше ожиданий может заставить американского регулятора пересмотреть сроки сворачивания программы покупки облигаций, что потенциально может негативно сказаться на валютах развивающихся стран.

У рубля есть факторы как для укрепления, так и для ослабления. Учитывая, что на торгах в Азии нефть находится в минусе, а доллар дорожает к основным валютам, у рубля не будет шансов на укрепление до американской сессии пока не выйдет отчёт по потребительским ценам в США.

С открытия утренней сессии курс доллара повысился до 74,20 руб. (+0,12%). Если он переживет сегодняшний день, то можно опять рассматривать укрепление нацвалюты до 72,65 руб.

Фондовый рынок

Рынок акций РФ во вторник просел вслед за американским рынком. Часть потерь была отыграна на фоне восстановления цен на нефть. По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 1,16%, до 3652,05 пункта, индекс РТС – на 1,16%, до 1552,63 пункта.

Фьючерсы на российские индексы открылись снижением. На фоне восстановления фьючерса на SP500 есть вероятность увидеть небольшое восстановление по индексу МосБиржи и РТС. Участники рынка ждут отчета по инфляции в США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»