ИАЦ «Альпари»: Рубль держится около 73,50 руб. за доллар

Во вторник, 18 мая, по итогам дня рубль опять показал смешанную динамику. Он укрепился к доллару США на фоне его ослабления на валютном рынке и подешевел к евро и британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,14%, до 73,70 руб. Пара евро/доллар повысилась на 0,51%, до 90,13 руб., фунт/рубль — на 0,12%, до 104,52 руб.

С открытия Мосбиржи курс доллара снижался до 73,59 руб. на фоне повышения цен на нефть выше $70 за баррель. Покупатели не смогли закрепиться выше психологически важного уровня, став фиксировать прибыль от длинных позиций. Цена на нефть марки Brent обвалилась на 4%, до $67,25. Курс доллара подскочил до 73,94 руб. и потом на отскоке цен на нефть до $68,85 снизился до 73,54 руб. К евро и фунту рубль закрылся снижением на фоне их укрепления на глобальном валютном рынке из-за общего ослабления доллара.

В среду, 19 мая, на торгах в Азии нефть стоит $67,99 (-0,67%). Утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим ростом по доллару США. Для рубля падение цен на нефть является негативным фактором, но он сейчас находится на втором плане. Участники внутреннего валютного рынка ждут результатов переговоров Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые состоятся 19–20 мая. От них будет зависеть исход встречи между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Из-за этого рубль реагирует на укрепление нефти и игнорирует ее ослабление. Цель 72,65 руб. остается актуальной. Налоговый период оказывает дополнительную поддержку.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в плюсе, тогда как индекс S$P500 к закрытию дня ушел в минус на 0,85%. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,33%, до 3687,96 пункта, индекс РТС — на 1,48%, до 1574,32 пункта.

Утренняя сессия по фьючерсам открылась в небольшом минусе на фоне снижения нефтяных котировок и фьючерса на S&P500. В центре внимания инвесторов находится протокол заседания ФРС США. Российский рынок себя лучше чувствует из-за предстоящей встречи Путина и Байдена. Если до конца мая индексам удастся удержаться на текущих уровнях, то стоит ожидать нового ралли продолжительностью в 1-2 месяца.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»