ИАЦ «Альпари»: Рубль готовится к штурму уровня 73 руб. за доллар

В среду, 19 мая, рубль сдал позиции доллару. К евро и фунту он подорожал на фоне их ослабления на глобальном валютном рынке. По итогам дня пара доллар/рубль поднялась на 0,12%, до 73,79 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,20%, до 89,95 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 104,18 руб.

В начале дневной сессии курс доллара снижался до 73,53 руб. На вечерней сессии ему пришлось отступить к 73,88 руб. на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара США.

Нефть подешевела на 2,71%, до $66,60. Снижению котировок способствовали две новости. Первая была о прогрессе в переговорах по ядерной программе Ирана. Во второй сообщалось, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 14 мая, выросли на 1,3 млн баррелей.

Доллар США укрепился после публикации протокола апрельского заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Некоторые члены комитета заявили, что если экономика продолжит набирать обороты и приближаться к целям комитета, может быть уместным в какой-то момент начать обсуждать план коррекции темпа покупок активов.

В целом рубль стабилен к иностранным валютам в ожидании встречи президентов РФ и США — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Сергей Лавров встретился с Энтони Блинкеном. Глава российского МИД заявил, что переговоры с американским коллегой были конструктивными.

В четверг, 20 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $66,70 (+0,15%). Утренняя сессия открылась небольшим снижением. За один доллар дают 73,75 руб. Переговоры между Лавровым и Блинкеном прошли успешно. Сейчас все внимание участников рынка будет приковано к новостям о подготовки встречи Путина и Байдена. В налоговый период для рубля созданы все условия, чтобы пройти уровень 73 руб. за доллар. Для уверенного пробоя покупателям нужно сегодня укрепить рубль до 73,50 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись снижением на фоне ухудшения ситуации на западных площадках и падения цен на нефть. Рублевый индекс МосБиржи упал на 1,44%, до 3634,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,36%, до 1552,91 пункта. Индекс S&P500 упал на 0,29%, до 4115,69 пункта против минимума 4061,41.

Рубль торгуется в плюсе, нефть дорожает (+0,43%). На сегодня ожидается восстановление индексов примерно на 0,8%. Единственное, индексы остаются торговаться в восходящих каналах с резкими откатами, что не сулит ничего хорошего. По индексу МосБиржи поддержка находится на уровне 3609, по индексу РТС – на 1544 пунктов. Их пробой усилит давление и откроет дорогу к 3540 и 1505 соответственно.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»