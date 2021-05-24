ПСБ: На этой неделе ожидаем стабилизации курса рубля в диапазоне 73,0 – 74,0 за доллар.

Сегодня и на горизонте этой недели ожидаем, что 10-летние ОФЗ продолжат торговаться в боковом диапазоне 7,00 – 7,20% годовых.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рублевые гособлигации мало менялись в цене. 10-летние ОФЗ второй месяц подряд торгуются в узком диапазоне 7,00 – 7,20% годовых, за исключением нескольких дней в апреле. Инвесторы уже заложили в цены сохранение высокой инфляции в РФ до осени и повышение ключевой ставки ЦБР до уровня 5,0 – 6,0% годовых. Стабилизация доходности UST-10 также способствует снижению волатильности российских облигаций. Минфин РФ с начала года уже разместил ОФЗ на 1,3 трлн руб. и 1,5 млрд евро, что при наличии профицита бюджета за январь-апрель в размере 0,2 трлн руб. позволяет Минфину чувствовать себя комфортно при проведении ближайших аукционов.

В пятницу рубль потерял к доллару 0,1% и окреп к евро на 0,3%. Такая динамика национальной валюты определялась усилением доллара к мировым валютам после публикации сильных индексов деловой активности в США за май. Валюты развивающихся стран в пятницу преимущественно дешевели. Хуже аналогов смотрелись валюты Мексики (-0,4% к доллару), Турции (-0,4%), Колумбии (-1,3%), Бразилии (-1,5%).

После роста курса рубля на прошлой неделе до 73,6 за доллар (+0,6%) на этой неделе ожидаем стабилизации национальной валюты на достигнутом уровне или небольшого ослабления ближе к 74,0 за доллар. Основные причины – завершение налогового периода и снижение нефтяных цен.

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