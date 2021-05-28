ИАЦ «Альпари»: Рубль сохраняет позитивный настрой

В четверг, 27 мая, по итогам торгов рубль укрепился к доллару и евро, сдав позиции британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,06%, до 73,46 руб., евро/рубль — на 0,06%, до 89,59 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,54%, до 104,38 руб.

Рублевые пары длительное время торгуются в ограниченных диапазонах. Активность трейдеров остаётся низкой в преддверии заседания ОПЕК+ (1 июня) и запланированной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Рубль подешевел к британскому фунту на фоне его подорожания на рынке ко всем основным валютам. Представитель Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что центральный банк, вероятно, повысит ставки в следующем году, отметив при этом, что повышение может произойти раньше, если экономика восстановится быстрее.

В пятницу, 28 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,47 за баррель. Покупатели очень близки к тому, чтобы закрепиться выше психологически важного уровня $70 руб. Ралли по нефти поддержит рубль против иностранных валют. Помехи ему создаёт санкционная риторика против Белоруссии.

Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по доллару. На растущих ценах на нефть на горизонте по-прежнему маячат уровни 73,00 руб. и 72,65 руб. за доллар. Как только появится возможность, продавцы доллара быстро достигнут обозначенные уровни. Пятница для рубля чаще негативный день, поэтому движение ожидается в диапазоне 73,19 73,85 руб. за доллар.

Фондовый рынок

По итогам дня российские индексы закрылись ростом. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись на 0,74%, до 3738,68 пункта. Индекс РТС повысился на 0,82%, до 1603,67 пункта. Росту индексов способствовали улучшение отношений между США и Китаем, рост цен на нефть, а также предстоящая встреча между Путиным и Байденом.

Суд США снял все ограничения на операции с ценными бумагами китайского производителя Xiaomi для американских инвесторов. Вечером внешний фон улучшился благодаря позитивным данным по американской экономике. Экономика США выросла в первом квартале на 6,4% в годовом исчислении, что соответствовало более ранней оценке, вышедшей в апреле.

После обновления максимумам индексы сейчас могут двигаться вверх по инерции. Прорыв важных уровней является сильным техническим сигналом для трейдеров, торгующих на фондовым рынке. Продвижение вверх по 0,5–0,7% в день будет указывать на сильный «бычий» тренд. Покупатели фьючерсов на нефть готовятся проходить уровень $70 за баррель, поэтому на дорожающей нефти индекс РТС покажет лучше показатели, чем индекс МосБиржи.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»