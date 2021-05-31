ИАЦ «Альпари»: Рубль вплотную приблизился к уровню 73 руб. за доллар

В пятницу, 27 мая, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,43%, до 73,15 руб., евро/рубль — на 0,41%, до 89,22 руб., фунт/рубль — на 0,46%, до 103,90 руб.

За неделю рубль подорожал к доллару США на 0,61%, за месяц укрепление пока составляет 2,74%. Нацвалюта получала поддержку от снижения геополитической напряженности между Россией и США, а также повышения нефтяных котировок.

Участники рынка ожидают встречи двух президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в середине июня. Цены на нефть немного выросли в пятницу, поскольку сильные экономические данные по Штатам и ожидания восстановления спроса на энергоресурсы перевесили опасения по поводу увеличения поставок иранской нефти.

В понедельник, 31 мая, нефть марки Brent стоит $69,08 за баррель. Трейдеры готовы тестировать психологически важный уровень $70, что позитивно скажется на российской валюте. По нефти ближайшая цель находится на $75 за баррель.

В США и Британии биржи закрыты по случаю национальных праздников. Для рубля внешний фон позитивный. По паре доллар/рубль сохраняется цель на уровне 72,65 руб. за доллар. При одновременном ослаблении доллара и повышении цен на нефть в июне можно рассмотреть укрепление рубля до 70 руб. за доллар.

Фондовый рынок

По итогам пятничных торгов индекс РТС вырос на 0,01%, до 1603,79 пункта, индекс МосБиржи снизился на 0,22%, до 3730,55 пункта. Индекс РТС поддерживался укреплением рубля и небольшим ростом нефтяных котировок на европейской и американских сессиях. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум и перешел в коррекционную фазу перед выходными.

Индекс МосБиржи на дневном ТФ движется вверх по локальному каналу от 25 марта. В нем уже сформировано пять вершин, что является признаком ослабления тренда. Покупатели целятся в 3790. Уровень 3700 выступает поддержкой. Если не устоит, то коррекция усилится.

Нефть дорожает на ожиданиях снятия ограничений в США и Европе, а также восстановления мировой экономики. Предстоящая встреча Путина и Байдена создала благоприятную ауру вокруг российского фондового рынка, поэтому спрос на акции сохранится, что будет толкать индексы выше. По индексу РТС можно рассмотреть уровень 1640 в качестве цели на ближайшие дни. Поддержка расположена на уровне 1575. Крупные игроки могут рост использовать для фиксации прибыли перед встречей двух президентов, поэтому держите руку на пульсе, чтобы не попасть на глубокую коррекцию. Циклы на стороне продавцов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»