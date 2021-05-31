ПСБ: Рубль может продолжить укрепление и уйти ближе к нижней границе диапазоне 72,5 – 74,5 за доллар

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рубль укрепился к доллару и евро на 0,4% до уровней 73,2 и 89,2 соответственно. Спрос на российскую валюту вырос на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении валют развивающихся стран и роста цена на сырье. Индекс EMCI в пятницу вырос на 0,2%, а за неделю на 0,9%. Цены на нефть в пятницу прибавили 0,2%, а в недельном сравнении +5%. Опасения инвесторов относительно того, что ФРС может начать сокращение объемов выкупа облигаций на прошлой неделе ослабли. Доходность UST-10 снизилась до 1,59% (-1 б.п. в пятницу и -3 б.п. за неделю). Это поддержало спрос на рисковые активы.

На этой неделе важными для глобального валютного рынка и для рубля будут сигналы ФРС и ЕЦБ относительно монетарной политики, статистика по занятости в США, заседание ОПЕК+. При сохранении высоких цен на нефть национальная валюта может продолжить укрепление и уйти в диапазон 72,5 – 74,5 за доллар.

По итогам торгов в пятницу и всей прошлой неделе доходность длинных ОФЗ почти не изменилась. При этом короткие ОФЗ продемонстрировали существенный рост доходности,​ отыгрывая высокие данные по недельной инфляции и усиление ожиданий повышения ключевой ставки. Доходность ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. выросла до 5,83% годовых (+46 б.п. за неделю).​ Мы считаем, что рост доходности коротких ОФЗ справедливо отражает высокую вероятность повышения ключевой ставки на 50 б.п. на заседании в июне.

На предстоящей неделе ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется на уровне​ 7,00 – 7,20% годовых. Длинные бумаги уже учитывают повышение ключевой ставки в диапазон 5,0 – 6,0% годовых, а тренд на​ укрепление рубля и стабилизация доходности​ UST-10 повышают привлекательность ОФЗ для нерезидентов.

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