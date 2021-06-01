«Альпари»: Рубль дорожает за нефтью

В понедельник, 31 мая, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 73,43 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 89,79 руб., фунт/рубль — на 0,38%, до 104,29 руб.

Российская валюта сдала позиции в последний день месяца на фоне сниженной активности участников рынка из-за выходных в США и Великобритании. Штаты отмечали День памяти, Великобритания — майский банковский выходной.

Потери против евро оказались больше почти в два раза, чем против доллара и британского фунта. Это было вызвано укреплением евро на валютном рынке. Никаких новостей не выходило. Возможно, трейдеры корректировали свои позиции в последний день месяца.

Во вторник, 1 июня, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent превысила отметку в $70. Нефть дорожает в преддверии министерского заседания ОПЕК+ и в ожидании роста спроса на топливо. Ожидается, что ОПЕК+ сохранит курс на постепенное увеличение добычи нефти с июля.

Дорожающая нефть является положительным фактором для российской валюты. Курс доллара снизился до 73,32 руб. По рублю сохраняется «бычий» тренд. Цель 72,65 руб. за доллар остается актуальной до конца недели.

Фондовый рынок

Торги по российским индексам закрылись в «красной» зоне. Индекс МосБиржи снизился на 0,24%, до 3721,63 пункта, индекс РТС – на 0,39%, до 1597,54 пункта. Торговая активность была на относительно низком уровне, так как основные торги на американском рынке не проводились из-за праздника. Участники рынка больше ориентировались на фьючерс на индекс SP500, который 31 мая упал.

Во вторник, 1 июня, фьючерсы на индексы растут. Нефть марки Brent торгуется выше $70 за баррель. Условия для роста благоприятные. В центре внимания спекулянтов остается решение ОПЕК+. По динамике фьючерсов можно предположить, что основные индексы откроются ростом на 0,5%. По индексу МосБиржи сопротивление остается на уровне 3752 пунктов. По индексу РТС сопротивлением выступает отместка 1607 пунктов (максимум 28 мая).

Владислав Антонов, аналитик «Альпари»