ИАЦ «Альпари»: Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В итоге доля евро в структуре ФНБ составит 40%, юаня — 30%, золота — 20%, рассказал министр финансов. Еще по 5% придется на фунт и иену. По состоянию на 1 мая объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 8,66 трлн руб., или $116,43 млрд. На доллары в структуре фонда к этому моменту приходилось около $39,84 млрд.

Доллар США, конечно, остается единственной мировой резервной валютой. И данное решение вынужденное, так как риски ареста российских долларовых активов действительно существуют. Впрочем, Россия может ответить симметрично, заморозив выплаты по суверенному долгу и дивиденды по акциям в пользу США и их союзников. Доля иностранцев в ОФЗ составляет 18,8%, в «голубых фишках» – 30-40% от free float.

C учетом геополитических рисков новая структура ФНБ нам кажется близкой к идеальной. Мы бы выделили 5-10% на «голубые фишки» мирового рынка акций. Держать более 10% сейчас рискованно из-за высокой вероятности коррекции на американском рынке акций. Слабые финансовые результаты компаний и увеличение налогов могут легко спровоцировать падение котировок акций.

Конечно, дефолт США и крах доллара – это сказки, в которые верят только самые упертые хейтеры США. Но может ли в будущем появится альтернатива доллару или новая резервная валюта? Это больше политическое, чем экономическое решение, за которым, вероятно, будут стоять Россия, Китай и возможно Турция. Очень вероятно, что новая резервная валюта будет привязана к золоту или привязанным к золоту ценным бумагам.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»