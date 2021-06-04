ИАЦ «Альпари»: Рубль стабилен около 73 руб. за доллар

В четверг, 3 июня, по итогам дня рубль показал разнонаправленную динамику к доллару и евро. На американской сессии доллар укрепился к основным валютам на фоне публикации благоприятной макроэкономической статистики в Штатах. Данные по занятости и деловой активности в сфере услуг США оказались лучше ожиданий.

В первой половине торгов пара доллар/рубль снижалась до 73,02 руб. К закрытию вечерней сессии пришлось отступить. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 73,24 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,54%, до 88,85 руб., фунт/рубль — на 0,24%, до 103,33 руб.

Кроме укрепления доллара США давление на нацвалюту могло оказать решение Минфина РФ увеличить объем дневных покупок валюты в 1,6 раза, до 10,5 млрд руб. Ведомство с 7 июня по 6 июля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 220,9 млрд руб. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 10,5 млрд руб., что на 61,5% больше, чем в мае (6,5 млрд руб.).

Рубль держится молодцом. Он получает поддержку от повышения нефтяных котировок, а также надежд на позитивные итоги предстоящей встречи президентов РФ и США. Минимальную цель он выполнил — вернулся к уровню 73 руб. за доллар.

После вчерашнего ралли доллара на валютном рынке, сегодня в центре внимания находится отчёт по американскому рынку труда. Отчеты по частному сектору и заявкам на пособие позволяют надеяться на то, что правительственный отчет окажется сильным. Если показатель non-farm payrolls превысит прогноз в 650 тыс. рабочих мест и сократится безработица, то доллар продолжит дорожать к своим конкурентам. Рублю придется отступать к 73,60 руб. Если отчёт разочарует рынок, то сегодня по курсу доллара ожидается снижение до 72,85 руб.

Фондовый рынок

Российский рынок акций в четверг немного корректировался. Индекс МосБиржи упал на 0,32%, до 3805,45 пункта, индекс РТС – на 0,44%, до 1636,51 пункта. Индексы обновили свои максимумы и стали корректироваться. Индекс МосБиржи повышался до 3837,73, индекс РТС – до 1652,10.

Настроение на фондовом рынке сменилось из-за падения цен на драгметаллы и нефть. К закрытию еще и рубль ослабился. Благоприятная статистика в США вызвала укрепление доллара и рост доходности 10-летних облигаций. Индекс S&P500 восстановился после падения, но остался в минусе по итогам дня.

Общий тренд остается растущим. Высокие цены на нефть предполагают дальнейшее подорожание акций нефтегазовой отрасли. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по рынку труда в США. Показатель NFP непредсказуемый, поэтому неизвестно как на него отреагируют участники рынка и где закроются американские индексы. По нам индексам стоит ожидать консолидации или небольшого снижения в пределах 0,3%.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»