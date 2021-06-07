Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Курс доллара закрепился ниже 73 руб.

В пятницу, 4 июня, по итогам дня российская валюта подорожала к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,61%, до 72,79 руб., евро/рубль — на 0,34%, до 88,55 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 103,14 руб.

На минувшей неделе пара доллар/рубль опустилась ниже уровня 73,00 руб. за доллар. Рубль укрепил позиции к доллару и евро на американской сессии после публикации не столь сильных, как ожидалось, данных по рынку занятости в США.

В экономике США в мае количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 559 тыс. против прогноза 650 тыс. Инвесторы разочаровались данными, несмотря на улучшение других показателей — снижение безработицы и рост средней почасовой заработной платы.

По итогам пятницы индекс доллара и доходность 10-летних казначейских облигаций рухнули, поддержав основные валюты, включая рубль. Индекс доллара свалился до 90,01 с 90,54 пункта. Курс доллара упал до 72,76 руб. На фоне падения индекса доллара цена на Нефть марки Brent повышалась до $72,13 за баррель.

В понедельник, 7 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,40. Основные валюты корректируются после пятничного роста. Техническая картина и внешний фон для рубля остаются благоприятными. Основным драйвером укрепления рубля и индексов по-прежнему выступает предстоящая встреча президентов России и США в середине июня.

Пока дует попутный ветер продавцам нужно воспользоваться ситуацией, чтобы пройти уровень 72,50 руб. за доллар. После прохождения откроется дорога к психологически важному уровню 70 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские индексы закрыли неделю ростом на фоне ралли по нефти после встречи ОПЕК+ и укрепления рубля. Индекс МосБиржи поднялся на 2,06%, до 3807,43 пункта, индекс РТС – на 2,70%, до 1647,06 пункта. Цена на нефть марки Brent повышалась до $72,13. Курс доллара снижался до 72,76 руб.

Внешний фон для российского рынка положительный, поэтому индексам ничего не мешает продолжить рост к новым годовым максимумам. Индекс S&P500 приблизился к майскому максимуму 4238,04 и готов обновить исторический пик, что хорошо для российских индексов.

По индексу РТС на горизонте появился уровень 1720 пунктов, по индексу МосБиржи – 3935 пунктов. Индексу МосБиржи нужно удержаться выше 3770 пунктов в течение недели, чтобы продолжить уверенное движение вверх.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

ПМЭФ-2021 #ПМЭФ
Олег Дерипаска: давление Запада на Россию продлится еще 2-3 года
Дерипаска: «Ни прокуроры, ни следователи не создадут богатую страну. Богатую страну создает бизнес»
Путин предложил освободить от НДС общепит с выручкой до 2 млрд руб.
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги