ИАЦ «Альпари»: Курс доллара закрепился ниже 73 руб.

В пятницу, 4 июня, по итогам дня российская валюта подорожала к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,61%, до 72,79 руб., евро/рубль — на 0,34%, до 88,55 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 103,14 руб.

На минувшей неделе пара доллар/рубль опустилась ниже уровня 73,00 руб. за доллар. Рубль укрепил позиции к доллару и евро на американской сессии после публикации не столь сильных, как ожидалось, данных по рынку занятости в США.

В экономике США в мае количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 559 тыс. против прогноза 650 тыс. Инвесторы разочаровались данными, несмотря на улучшение других показателей — снижение безработицы и рост средней почасовой заработной платы.

По итогам пятницы индекс доллара и доходность 10-летних казначейских облигаций рухнули, поддержав основные валюты, включая рубль. Индекс доллара свалился до 90,01 с 90,54 пункта. Курс доллара упал до 72,76 руб. На фоне падения индекса доллара цена на Нефть марки Brent повышалась до $72,13 за баррель.

В понедельник, 7 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,40. Основные валюты корректируются после пятничного роста. Техническая картина и внешний фон для рубля остаются благоприятными. Основным драйвером укрепления рубля и индексов по-прежнему выступает предстоящая встреча президентов России и США в середине июня.

Пока дует попутный ветер продавцам нужно воспользоваться ситуацией, чтобы пройти уровень 72,50 руб. за доллар. После прохождения откроется дорога к психологически важному уровню 70 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские индексы закрыли неделю ростом на фоне ралли по нефти после встречи ОПЕК+ и укрепления рубля. Индекс МосБиржи поднялся на 2,06%, до 3807,43 пункта, индекс РТС – на 2,70%, до 1647,06 пункта. Цена на нефть марки Brent повышалась до $72,13. Курс доллара снижался до 72,76 руб.

Внешний фон для российского рынка положительный, поэтому индексам ничего не мешает продолжить рост к новым годовым максимумам. Индекс S&P500 приблизился к майскому максимуму 4238,04 и готов обновить исторический пик, что хорошо для российских индексов.

По индексу РТС на горизонте появился уровень 1720 пунктов, по индексу МосБиржи – 3935 пунктов. Индексу МосБиржи нужно удержаться выше 3770 пунктов в течение недели, чтобы продолжить уверенное движение вверх.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»