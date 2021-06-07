«Фридом Финанс»: Рубль продолжает укрепляться

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи удержался выше психологически значимой отметки 3800 пунктов. Лидерами роста стали обыкновенные и привилегированные акции «Лензолота» (+40,14%) на новости о рекомендации по дивидендам. В аутсайдерах оказались бумаги BELUGA GROUP (-5,76%). Причиной также стали корпоративные новости. Пара USD/RUB впервые с середины марта завершила сессию ниже отметки 73,00.

Рубль продолжает укрепляться. Основной причиной для этого служит повышение нефтяных котировок до $72 за баррель на фоне прогнозов по росту мирового спроса на черное золото. Кроме того, новость об отказе ФНБ от доллара не оказала давления на рынок. Представители ЦБ на экономическом форуме раскрыли важную информацию в преддверии заседания регулятора: он рассматривает возможность повышения ключевой ставки в пределах 0,5 процентных пункта (п.п.). Но мы полагаем, что оно составит 0,25 п.п. Такое решение Банка России подхлестнет спрос на промышленные и потребительские товары, а также усилит инфляционные ожидания. Темпы роста цен до конца года будет превышать доходность рублевых вкладов. Но ажиотажного спроса на иностранную валюту не предвидится, больший интерес будет проявлен к инструментам фондового рынка. В понедельник выйдет статистика по ИПЦ, также на предстоящей неделе будут опубликованы данные по внешней торговле. Динамика этих показателей окажет влияние на курс национальной валюты. По нашему мнению, в июне пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 72,50–74,50.

Торговая идея: Аэрофлот (+0,25%), спек. покупка, цель: 80 руб. Драйвером роста котировок может стать расширение географии полетов ввиду открытия некоторых туристических направлений.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50–73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 3780–3830 пунктов.