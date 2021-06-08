ИАЦ «Альпари»: Курс доллара нашел точку опоры на уровне 72,75 руб.

В понедельник, 7 июня, по итогам дня рубль показал разнонаправленную динамику к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 72,81 руб., евро/рубль — на 0,26%, до 88,78 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,19%, до 103,14 руб.

Пара доллар/рубль провела торги в ограниченном диапазоне выше уровня 72,75 руб. Укрепление рубля остановил нефтяной рынок, на котором покупатели стали фиксировать прибыль от длинных позиций после публикации статданных из Китая. Данные по торговле Китая показали, что импорт нефти в мае снизился до 9,69 млн баррелей с 9,86 млн баррелей в день в апреле, и оказался на 14,6% ниже к уровню прошлого года.

Острые углы сглаживают ослабление доллара и предстоящая встреча президентов РФ и США, которая должна состояться 16 июня.

Во вторник, 8 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $70,75 (-0,98%). Пока нефть стоит дороже $70 за баррель, рубль будет игнорировать снижение. С открытия утренней сессии на Мосбирже курс доллар успел обновить минимум на 72,68 руб. и установить дневной максимум на 73,03 руб.

Участники рынка держат фокус внимания на встрече Путина и Байдена. Также они будут следить за данными по инфляции в США и заседанием Европейского центрального банка в четверг. По доллару зона 72,50–72,75 руб. является ключевой поддержкой, поэтому продавцам стоит побороться за неё, чтобы продолжить движение к уровню 70 руб.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в умеренном плюсе. Индекс МосБиржи вырос на 0,39%, до 3822,10 пункта, индекс РТС – на 0,36%, до 1652,99 пунктав. В итоге индексы закрылись около достигнутых вершин на прошлой неделе.

Рост российских индексов был ограничен снижением цен на нефть, а также незначительным ослабление рубля. Несмотря на утреннее падение цен на нефть, фьючерсы на российские индексы открылись ростом. Индекс S&P500 закрылся в понедельник на уровне 4226,53. Видно, что инвесторы не собираются выходить из длинных позиций и ждут дальнейшего роста. В центре внимания трейдеров находятся данные по инфляции в США, а также отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»